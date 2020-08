Na co pomaga sok z ziemniaków? 5 niesamowitych właściwości

Sok z ziemniaków był stosowany w celach leczniczych wiele wieków temu. Dziś powracając do naturalnych sposobów leczenia, zaczynamy na nowo odkrywać jego właściwości. Co więcej, przeprowadzane są badania w kierunku możliwości wykorzystania dużych ilości soku z ziemniaków, które są produktem ubocznym w procesie wytwarzania skrobi ziemniaczanej.

Co kryje się w soku z ziemniaka?

Świeży sok z ziemniaków to skarbnica witamin oraz minerałów, które w procesie gotowania w większości przenikają do wody. Oprócz witamin i minerałów w soku z ziemniaków znajdziemy także białka o działaniu przeciwzapalnym i przeciwzakrzepowym. Nie zawiera on jednak błonnika oraz skrobi, która odpowiada za dość wysoką kaloryczność gotowanych ziemniaków. Korzystny skład soku z ziemniaka spowodował, że rozpoczęto badania nad jego potencjalnie prozdrowotnym działaniem oraz zastosowaniem w leczeniu różnych schorzeń. Badania te potwierdzają od dawna znane działanie soku z ziemniaków, które było wykorzystywane w medycynie naturalnej. Trzeba jednak wiedzieć, że soku z ziemniaków nie pije się w dużej ilości, ale należy go stosować systematycznie w małych dawkach.

Czy ziemniaki są zdrowe?

Przed poznaniem wszystkich właściwości soku z surowych ziemniaków, warto bliżej poznać ich wartości odżywcze. Bulwy ziemniaków są bogate w potas, dlatego zaleca się ich spożywanie osobom z nadciśnieniem tętniczym. Ziemniaki to także dobre źródło błonnika pokarmowego, jednak większość występujących w surowych bulwach witamin tracimy w procesie gotowania. O takich stratach nie ma mowy w przypadku przetwarzania ziemniaków w celu uzyskania znajdującej w nich skrobi. Sok z ziemniaków jest skarbnicą witamin z grupy B, witaminy C oraz witamy E. Witamina C i E to silne antyoksydanty, które aktywnie przeciwdziałają starzeniu się organizmu, niszcząc wolne rodniki. Mniej wolnych rodników to mniejsze ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, co zostało potwierdzone licznymi badaniami naukowymi.

Gotowane ziemniaki dostarczają do naszego organizmu znacznie mniej substancji odżywczych niż pozyskiwany z nich sok. Zgodnie z zaleceniami medycyny ludowej może być on stosowany w celu łagodzenia dolegliwości pojawiających się w przebiegu wielu schorzeń.

W jakim celu stosować sok z surowych ziemniaków?

Zastosowanie soku z surowych ziemniaków jest dość szerokie. Można stosować go zewnętrznie w formie okładów, maseczek i płukanki do włosów, a także wewnętrznie.

1. Sok z surowych ziemniaków na oczyszczenie organizmu

Świeży sok z ziemniaków to jeden ze sposobów na usprawnienie naturalnych procesów detoksykacji organizmu. Zawarte w nim związki wspomagają oczyszczanie wątroby i nerek, a także ułatwiają usuwanie z jelita grubego złogów kałowych.

2. Sok z surowych buraków na nadkwasotę

Nadmiar kwasu żołądkowego skutkuje nieprzyjemnymi dolegliwościami. Sok z ziemniaków działa zobojętniająco, co pomaga uniknąć uporczywego palenia w przełyku. Sok z ziemniaków wpływa także na zmniejszenie ryzyka pojawienia się wrzodów żołądka.

3. Sok z surowych ziemniaków na przewlekłe stany zapalne

Toczące się w organizmie stany zapalne to jedna z przyczyn nowotworów. Sok z ziemniaków wykazuje silne działanie przeciwzapalne, co sprawia, że stosowany jest w naturalnych terapiach leczenia m.in. schorzeń układu kostno-stawowego oraz bólu mięśni.

4. Sok z surowych ziemniaków na żołądek

Sok z ziemniaków pomaga poradzić sobie z niestrawnością. Wpływa też stymulująco na procesy trawienne i pomaga pozbyć się np. nawracających zaparć. Pijąc sok z ziemniaków, możemy szybko pozbyć się uczucia ciężkości po jedzeniu oraz krępujących wzdęć.

5. Sok z ziemniaków poprawia krążenie i dba o serce

Potas oraz witaminy z grupy B to „eliksir” zdrowia dla naszego serca. Sok z ziemniaków nie tylko zapobiega nadciśnieniu, ale także pomaga zapobiegać miażdżycy.

