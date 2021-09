Czy kasztany nadają się do jedzenia? Oto ich właściwości odżywcze

Wiele osób zbiera kasztany, by udekorować nimi dom, ale czy można wykorzystać je w kuchni? Oczywiście! Okazuje się, że są mają one wartości odżywcze przynoszące korzyści dla całego organizmu. W przeciwieństwie do innych orzechów są bogatsze w węglowodany (28 g na 100 g) i błonnik (5,1 g na 100 g), a przy tym niskokaloryczne – 100 g kasztanów dostarcza zaledwie 149 kalorii. Czy warto je spożywać?

Korzyści z jedzenia kasztanów

Kasztany poprawiają trawienie

Tylko 10 pieczonych kasztanów zawiera 17% błonnika, którego potrzebujesz w ciągu dnia – duży plus, biorąc pod uwagę, że większość z nas nie dostaje go wystarczająco dużo. Błonnik w produktach pochodzenia roślinnego, takich jak orzechy, może pomóc w utrzymaniu zdrowia przewodu pokarmowego, obniżeniu poziomu LDL („złego”) cholesterolu i przyczynić się do utrzymania zdrowej wagi.

Kasztany zapewniają energię

Podczas gdy migdały i orzeszki ziemne zawierają białko, kasztany mają głównie węglowodany złożone, które organizm powoli trawi, zapewniając stabilne źródło energii. Żywność bogata w błonnik i złożone węglowodany ma również mniej bezpośredni wpływ na poziom cukru we krwi, zmniejszając jego potencjalne skoki, zgodnie z Harvard TH Chan School of Public Health Nutrition Source.

Kasztany wspomagają zdrowe tkanki

Chociaż zawarta w kasztanach witamina C jest bardziej znana ze wzmacniania układu odpornościowego, faktycznie wspomaga tworzenie naczyń krwionośnych, chrząstek, mięśni i kolagenu w całym ciele. Ten przeciwutleniacz chroni również komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz pomaga we wchłanianiu i magazynowaniu żelaza.

Miedź w kasztanach wspiera układ krwionośny

Podobnie jak witamina C, ten śladowy minerał wspomaga zdrowie naczyń krwionośnych, nerwów, układu odpornościowego i kości oraz pomaga we wchłanianiu żelaza, zgodnie z National Library of Medicine. Około 10 pieczonych kasztanów dostarcza 21% zalecanej dziennej porcji miedzi.

Jak upiec kasztany?

Pieczenie to jeden z najlepszych sposobów na delektowanie się kasztanami. Prażone kasztany mają delikatny i lekko słodki smak o miękkiej konsystencji zbliżonej do słodkich ziemniaków.

Składniki: 0,5 kg kasztanów (nieobrane, nieprażone)

Kroki:

Rozgrzej piekarnik do 220 stopni Celsjusza.

Za pomocą ostrego noża do obierania wykonaj nacięcia w kształcie litery X po wypukłej stronie każdego kasztana. Ten krok zapobiega eksplozji pod wpływem ciśnienia wewnętrznego po podgrzaniu i ułatwia obieranie po pieczeniu.

Ułóż kasztany na ruszcie lub blasze do pieczenia.

Piecz, aż skórki oderwą się od kawałków i orzechy nieco zmiękną. Rzeczywisty wymagany czas będzie zależał od typu kasztanów, ale będzie wynosił co najmniej 15 do 20 minut.

Wyjmij orzechy z piekarnika i ułóż je na ręczniku. Zawiń, ściśnij mocno – kasztany powinny trzaskać – i odstaw na kilka minut.

Podczas obierania pamiętaj o usunięciu skórki między łupinką a kasztanem.

