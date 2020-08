Jak zachować letnią sylwetkę na dłużej? Sprawdzone metody, które przydadzą się jesienią

Nie czekaj, aż nadejdzie kolejne lato, aby ponownie wdrożyć swoje zdrowe nawyki! Walka o smukłą sylwetkę na kolejne lato toczy się już jesienią, gdy z łatwością przybieramy kolejne kilogramy. Trzymaj się więc sprawdzonej, zdrowej rutyny dnia i utrwal nawyki, które „ocalą” twoją figurę.

1. Odstaw alkohol

Latem z pewnością nie szczędziłaś sobie drinków i mocnych koktajli. Jednak najlepsze co możesz zrobić jesienią, to wyeliminować puste kalorie z alkoholu. Te kalorie mogą szybko się sumować (z 80 do 150 kalorii na napój) i nie dodają żadnej wartości odżywczej do twojej diety. Po zakończeniu miesiąca abstynencji możesz pozwolić sobie na małego drinka – wszystko z umiarem!

2. Nie jedz węglowodanów późną porą

Węglowodany, jeśli nie zostaną zużyte od razu, są przechowywane w postaci tłuszczu. Nocą nie zużywamy dużo energii, a po prostu kładziemy się spać. Pomyśl co jedzą biegacze w nocy przed maratonem? Makaron! Maratończycy potrzebują zmagazynowanej energii, aby zoptymalizować swoje osiągi. Jeśli jednak nie bierzesz udziału w maratonie następnego ranka, a wręcz nie zamierzasz się dużo ruszać, możesz odstaw węglowodany. Uzupełnij jedynie białko i warzywa.

3. Ocal brzuch przed wzdęciami

Trzymaj się z dala od potraw i napojów powodujących gazy. Przez nagromadzenie się gazów, brzuch staje się w okamgnieniu większy. Istnieją specyficzne nawyki żywieniowe, które minimalizują ryzyko wzdęć. Zastosuj następujące porady: nie pij przez słomkę (to zasysa powietrze), przestań żuć gumę i wyeliminuj napoje gazowane. Rezygnacja z tych przyzwyczajeń może pomóc ci utrzymać ogólny smukły wygląd.

4. Skoncentruj się na produktach pełnowartościowych

Zdrowa dieta jest pełna owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, orzechów i nasion, fasoli, roślin strączkowych i chudego białka. Nie zapominaj o tych produktach również na jesieni. Gotowane warzywa będą świetną przekąską na długie, chłodne wieczory. Zapewnią też zapas energii i składniki odżywcze. Dzięki nim nie wrócą zbędne kilogramy.

5. Noś butelkę wielokrotnego użytku

Nie tylko latem należy pamiętać o nawyku nawodnienia organizmu. Powinieneś utrzymywać nawodnienie przez cały rok, aby układ pokarmowy pracował wydajniej. Noś ze sobą butelkę z wodą i staraj się pić dwa litry dziennie. Zwykła woda nie jest dla ciebie smaczna? Wypróbuj taką z listkiem mięty lub świeżo skrojoną cytryną. Zimą możesz dodać nieco rozgrzewającego imbiru.

6. Ćwicz przez 300 minut

Według American College of Sports Medicine, aby zredukować tkankę tłuszczową i zwiększyć utratę wagi, należy starać się wykonywać 300 minut ćwiczeń sercowo-naczyniowych tygodniowo. Niestety w chłodniejszych miesiącach ludzie ruszają się mniej. Aby pozostać aktywnym, staraj się szerzej patrzeć na wysiłek fizyczny: to nie tylko sztanga podnoszona na siłowni, ale również spacer, rower czy wybór schodów zamiast windy.

7. Jedz więcej sfermentowanej żywności

Podstawowa przyczyna wielu problemów zdrowotnych może mieć związek z naszym przewodem pokarmowym. Wysoce stresujący styl życia, złe wybory żywieniowe i nieodpowiedni sen mogą zaburzyć naturalną zdolność organizmu do rozkładania pożywienia i utrzymywania prawidłowej wagi. Spożywanie sfermentowanej żywności takie jak miso, kefir i kapusta kiszona mogą pomóc przywrócić dobre bakterie do naszego przewodu pokarmowego, umożliwiając mu bardziej wydajną pracę.