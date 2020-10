Czy napoje energetyczne uzależniają? Dwie puszki dziennie mogą szkodzić i kosztować wiele

Chociaż mogą przynosić korzyści, napoje energetyczne wiążą się z szeregiem problemów zdrowotnych związanych z nadmiernymi ilościami kofeiny i cukru, a także zawartością w nich sztucznych słodzików. Jednym z tych kluczowych problemów jest uzależnienie.

Uzależnienie od napojów energetycznych

Uzależnienie to stan psychiczny, który obejmuje ciągłą chęć używania substancji lub angażowania się w zachowanie, pomimo jego negatywnych konsekwencji. Chociaż może nie wydawać się tak szkodliwe jak narkotyki, uzależnienie od napojów energetycznych ma wiele podobieństw behawioralnych.

To, co może uzależniać w napojach energetycznych, to obecność substancji takich jak kofeina, a także cukier lub sztuczne słodziki, które są uznawane za uzależniające. Prowadzi to do picia nadmiernych ilości napojów energetyczne bez możliwości kontrolowania ich spożycia. Niektórzy uzależnieni nie wyobrażają sobie rozpoczęcia dnia od puszki energetyka, inni piją go przed nauką lub wysiłkiem fizycznym. Jednak popadają w pewnego rodzaju pułapkę: cukier zawarty w energetyku dostarcza skoku energii, który szybko opada i powoduje wyczerpanie.

Objawy uzależnienia od energetyków

Picie napojów energetycznych może powodować objawy uzależnienia, które są związane z funkcją mózgu i układu nerwowego, takie jak:

silne pragnienie wypicia napoju

niemożność kontrolowania spożycia napojów energetyzujących

objawy odstawienia: bóle głowy, drażliwość, zmęczenie i obniżony nastrój



Skutki uboczne picia napojów energetycznych

Uzależnienie od napoju energetycznego może mieć inne negatywne skutki uboczne. Przede wszystkim napoje energetyzujące są kwaśne, a ich częste spożywanie może z czasem spowodować przebarwienie zębów i zniszczenie szkliwa. Może to sprawić, że będziesz bardziej podatny na problemy z zębami.

Ponadto częste spożywanie napojów energetycznych może powodować przyrost masy ciała. Pełnocukrowe napoje energetyczne zawierają około 110 kalorii na 250 ml porcji. Ale większe puszki mogą z łatwością zawierać dodatkowe 275 kalorii lub więcej.

Badania powiązały również częste spożywanie napojów energetycznych i napojów słodzonych cukrem z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby serca, cukrzyca typu 2 i zaburzenia nerek. Chociaż opcje napojów energetycznych bez cukru mogą wydawać się zdrowsze, zawierają tyle samo kofeiny. Sztuczne słodziki zostały również powiązane ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2 i zespołu metabolicznego.

Oprócz problemów zdrowotnych regularne kupowanie napojów energetycznych może wpłynąć na finanse. Kupowanie dwóch lub więcej dziennie może kosztować tyle samo, co uzależnienie od papierosów.