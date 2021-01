Pyszny i zdrowy chleb bananowy – jak go wykonać w domu?

Banany to bardzo zdrowe owoce, które są dodawany do wielu produktów spożywczych, w tym do chleba. Kromka chleba bananowego zawiera około 196 kalorii, 2,6 grama białka, 32,8 grama węglowodanów i 6,3 grama tłuszczu, w tym 1,3 grama tłuszczów nasyconych. Z tego powodu banany często są składnikiem domowego pieczywa. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywa chleb bananowy. Jak go przygotować? To nie takie trudne!

Przepis na chleb bananowy

Składniki:

4 duże dojrzałe banany

2 szklanki (250 g) mąki uniwersalnej

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1/4 łyżeczki soli

2 duże jajka

1/2 łyżeczki mielonego cynamonu

1/2 szklanki (115 g) miękkiego masła

3/4 szklanki (150 g) brązowego cukru

1/3 szklanki (80 g) jogurtu naturalnego

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

opcjonalnie: 100 g posiekanych orzechów włoskich

Sposób przygotowania

Rozgrzej piekarnik do 180 °C. W dużej misce wymieszaj mąkę, sodę oczyszczoną, sól i cynamon. W kolejnej misce ubij razem masło, brązowy cukier, następnie jajka i jogurt. Zmiksuj wszystko na gładką masę. Rozgnieć banany i ekstrakt waniliowy widelcem lub przy pomocy miksera. Dodaj do masy z mokrymi składnikami i wymieszaj razem. Powoli dodawaj suche składniki do mokrych składników i mieszaj, aż masa będzie gładka. Wlej masę do przygotowanej formy do pieczenia. Piecz całość przez ok. 60-65 minut. Po 30 minutach przykryj luźno chleb folią aluminiową, aby nie dopuścić do przypalenia wierzchu i boków. Wyjmij chleb bananowy z piekarnika i pozostaw do całkowitego ostygnięcia. Chleb bananowy przechowuj w temperaturze pokojowej przez 2 dni lub w lodówce do 1 tygodnia.

Smacznego!

Czytaj też:

5 małych zmian w stylu życia, które wyjdą ci na zdrowie