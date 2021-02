10 produktów spożywczych o wysokiej zawartości witaminy C

Witamina C jest niezbędnym składnikiem odżywczym pełniącym kilka funkcji w organizmie. Jest silnym przeciwutleniaczem, co oznacza, że może neutralizować wolne rodniki w organizmie i sprzyjać regeneracji komórek. Witamina C jest również zaangażowana w szereg procesów biochemicznych, z których wiele jest związanych z układem immunologicznym. Zalecany dodatek dietetyczny dla zdrowych osób dorosłych wynosi 75 mg witaminy C dziennie dla kobiet i 90 mg dla mężczyzn. Palacze powinni spożywać dodatkowe 35 mg na dzień, ponieważ tytoń zmniejsza wchłanianie witaminy C.

Najlepsze produkty z witaminą C

1. Pomarańcze

Tylko jedna pomarańcza średniej wielkości zawiera 70 mg witaminy C i zarazem zapewnia 78% dziennej wartości. Jako doskonałe źródło silnej przeciwutleniającej witaminy C, pomarańcze mogą również pomóc w zwalczaniu powstawania wolnych rodników.

2. Brokuły

Brokuły mają fantastyczny profil odżywczy, który oferuje wiele potencjalnych korzyści zdrowotnych. Są bogate w błonnik, witaminę C i przeciwutleniacze. Tylko 1/2 szklanki surowych brokułów zapewnia 39 mg witaminy C, czyli 43% dziennej wartości.

3. Kiwi

Ten mały owoc ma prawdziwą moc. Zawiera 64 mg lub 71% dziennej wartości witaminy C w zaledwie jednej średniej porcji. Dodatkowo kiwi składa się w około 90% z wody, dzięki czemu pomaga w utrzymaniu nawodnienia.

4. Truskawki

Truskawki są silnymi przeciwutleniaczami, a 1/2 szklanki pokrojonych truskawek zapewnia 49 mg i ponad 50% zalecanej dziennej wartości witaminy C. Truskawki mają bogate właściwości przeciwutleniające i oferują również sporą dawkę błonnika.

5. Czerwona papryka

Pół szklanki czerwonej papryki zawiera 95 mg lub ponad 100% dziennej wartości witaminy C. Najwięcej jest jej w dolnej części owocu. Witaminy C jest w papryce 5 razy więcej niż w cytrynie, pod tym względem przewyższa ją jedynie świeża nać pietruszki. Jako jedno z najbogatszych źródeł witaminy C warzywo ma mnóstwo właściwości zdrowotnych.

6. Zielona papryka

Chociaż zielona papryka nie może pochwalić się taką ilością witaminy C, jak jej czerwony odpowiednik, nadal oferuje 60 mg w zaledwie 1/2 szklanki, co zapewnia 67% dziennej wartości. Papryka zielona jest najmniej kaloryczna ze wszystkich kolorystycznych odmian, wobec czego w szczególności polecana jest osobom przebywającym na diecie.

7. Grejpfrut

Ten cytrusowy owoc zawiera 39 mg witaminy C i 43% dziennej wartości w zaledwie połowie główki. Tym samym cały grejpfrut zapewnia spożycie niemal całego dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Sam sok zawiera również sporo witaminy C, jednak należy szukać 100% soku bez dodatku cukru.

8. Mango

Ten orzeźwiający owoc tropikalny jest równie pożywny, jak pyszny. 3/4 szklanki porcji kawałków mango zawiera 45 mg witaminy C, co daje niemal połowę zapotrzebowania dziennego. Poza tym jest również dobrym źródłem kwasu foliowego i miedzi.

9. Kantalupa

Ta odmiana melona dostarcza 29 mg lub 32% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Jest owocem niskokalorycznym, w 100 gramach znajdziemy jedynie 34 kalorie. Dostarcza organizmowi duże ilości beta - karotenu, który obniża niezdrowy cholesterol oraz zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby serca.

10. Cytryny

Te cytrusy są najbardziej utożsamiane z zawartością witaminy C. Tymczasem jedna cytryna zawiera 34 mg witaminy C, a szklanka wody z wyciśniętą połówką cytryny ok. 25% dziennego zapotrzebowania. Napoje z cytryną warto pić szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Czytaj też:

Wrzucasz cytrynę do herbaty? Sprawdź, czy to bezpieczne