Umami – piąty smak, który może wystąpić w potrawie. Jak go uzyskać?

W kuchni występuje pięć smaków: słodki, słony, kwaśny, gorzki i umami. Piąty smak umami został oficjalnie nazwany w latach 80. XX wieku, chociaż stosowany był w żywności na całym świecie od wieków. Umami oznacza „przyjemny, pikantny smak” i jest opisywany jako mięsny.

Z naukowego punktu widzenia umami odnosi się do smaku glutaminianu, inozynianu lub guanylanu. Glutaminian – lub kwas glutaminowy – jest powszechnym aminokwasem występującym w białkach roślinnych i zwierzęcych. Możesz znaleźć go w produktach takich jak parmezan, wodorosty, miso i grzyby.

Jak uzyskać smak umami w potrawie? 5 sposobów

1. Sery dojrzewające są bogate w glutaminian będący związkiem umami. Dobrym przykładem jest parmezan, którego niewielka ilość może wzbogacić smak potrawy. Wykorzystaj ser parmezan do sosów, zup, na wierzchu potrawy lub podczas gotowania, aby uzyskać głębszy smak.

2. Użyj grzybów. Grzyby mają dużo naturalnego smaku umami, szczególnie suszone. Dodaj je do dowolnego sosu, bulionu, czy zupy. Pokrojone lub pokrojone w plastry, gotowane grzyby sprawdzają się najlepiej w sosach białych lub czerwonych. Do zup używaj suszonych grzybów.

3. Dodaj koncentrat pomidorowy do zup i sosów. Podobnie jak grzyby, pomidory mają naturalny smak umami. Dodaj odrobinę koncentratu pomidorowego do zupy pomidorowej, gulaszu wołowego i sosów z makaronem.

4. Dodaj kombu do bulionów. Kombu to rodzaj wodorostów, często używany w zupach azjatyckich do sporządzania bulionu podstawowego. Ugotuj kilka kawałków kombu lub innych wodorostów, aby nadać zupom i bulionom ziemisty, rybi smak umami.

5. Wykorzystaj kimchi. Kimchi to tradycyjny koreański dodatek do warzyw i przypraw. Jest nie tylko bogate w związki umami, ale jest również niezwykle zdrowe i wiąże się z korzyściami zdrowotnymi, takimi jak lepsze trawienie i niższy poziom cholesterolu we krwi.

Jak używać sosów umami?

Użyj sosu sojowego. Powstaje on w wyniku fermentacji ziaren soi, co uwydatnia naturalny smak umami soi. Możesz wlać go do zupy, makaronu, polać nim tofu, mięso lub oczywiście sushi. Pamiętaj, by nie przesadzać z ilością, ponieważ sos sojowy jest mocno słony.

Dodaj do potraw pastę miso. Podobnie jak sos sojowy, pasta miso jest wytwarzana przez fermentację ziaren soi. Istnieje wiele odmian miso, każde o wyjątkowym smaku. Dodaj łyżkę pasty miso do sosów i zup lub bulionu.



Do przyrządzania zup używaj bulionu rybnego. Dashi to rosół często używany w kuchni japońskiej, który wykorzystuje wodorosty i ryby do nadania smaku umami. Niektórzy używają suszonych grzybów shiitake, białej części zielonej cebuli lub rzodkiewki daikon.

