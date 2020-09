Twoje dziecko ma celiakię? W przyszłości może mieć problemy ze zdrowiem psychicznym

Celiakia

Celiakia, inaczej nazywana chorobą trzewną, jest chorobą autoimmunologiczną. To znaczy, że u chorych organizm produkuje przeciwciała przeciwko własnym tkankom. Chorobę trzewną wyzwala spożycie glutenu przez osoby, które mają na niego genetycznie uwarunkowaną nadwrażliwość. Dochodzi z czasem do uszkodzenia i zaniku kosmków jelitowych, a w ścianie jelit obecny jest stan zapalny. Nieleczona celiakia prowadzi do upośledzenia wchłaniania składników odżywczych. Jawna choroba trzewna objawia się bólami brzucha, przewlekłą biegunką, a niema postać jest bezobjawowa. Jedynym leczeniem jest ścisła dieta bezglutenowa. Nowe badanie wskazuje na związek celiakii z pewnymi zaburzeniami psychicznymi.

Zaburzenia psychiczne

W celu udokumentowania związku celiakii i zaburzeń psychicznych zespół naukowców ze Szwecji przeprowadził badanie, w którym wzięło udział ponad 19 tysięcy dzieci z celiakią. Na każde chore dziecko przypadało 5 zdrowych dzieci jako kontrola. W czasie około dwunastoletniej obserwacji wykazano, że celiakia rozpoznana w dzieciństwie zwiększa ryzyko rozwoju zaburzeń psychicznych w wieku dziecięcym i dorosłym o 19 proc. Dzieci z chorobą trzewną miały wyższe ryzyko zaburzeń nastroju o 20 proc., zaburzeń lękowych o 12 proc., zaburzeń odżywiania o 34 proc., zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) o 29 proc. oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu o 47 proc. Dodatkowo dzieci z celiakią miały później większą tendencję do nadużywania leków psychiatrycznych o 34 proc. W związku z powyższymi wynikami bardzo ważne jest obserwowanie dzieci chorych na celiakię pod kątem zdrowia psychicznego.

