Kontrola poziomu cukru w cukrzycy. Ile o niej wiesz?

Cukrzyca – wciąż poważny problem

Cukrzyca to szereg chorób, które wiążą się z problemami z hormonem – insuliną. Zwykle trzustka (organ znajdujący się za żołądkiem) uwalnia insulinę, aby pomóc organizmowi i usprawnić procesy magazynowania i wykorzystywania cukru i tłuszczu z pożywienia, które spożywasz. Cukrzyca może pojawić się, gdy trzustka wytwarza bardzo mało insuliny lub nie wytwarza jej wcale, lub gdy organizm nie reaguje odpowiednio na insulinę. Jak dotąd nie ma lekarstwa. Osoby chore na cukrzycę muszą radzić sobie z chorobą, aby zachować zdrowie.

Jak możesz stwierdzić, że masz cukrzycę? W większości wczesne objawy wiążą się z wyższym niż normalnie poziomem glukozy, we krwi. Znaki ostrzegawcze mogą być tak łagodne, że ich nie zauważysz. Dotyczy to szczególnie cukrzycy typu 2. Niektórzy ludzie nie mają świadomości, że ten problem ich dotyczy, dopóki nie mają problemów z długotrwałymi uszkodzeniami spowodowanymi przez tę chorobę.

Kluczem do walki z cukrzycą jest odpowiednia kontrola poziomu cukru we krwi.

Kontrola poziomu cukru: rozwiąż quiz!

Co wiąże się z kontrolą poziomu cukru? Rozwiąż poniższy quiz, by to sprawdzić.

QUIZ:

QUIZ: Kontrola poziomu cukru we krwi – ile o niej wiesz?Czytaj też:

Krzywa cukrowa: co to za badanie? Wskazania i przebieg badaniaCzytaj też:

Grzybica paznokci: jak ją leczyć i co zrobić, by nie nawracała?Czytaj też:

Hormony, które mają znaczenie przy odchudzaniu. Co warto o nich wiedzieć?