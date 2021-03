8 ważnych powodów, dla których warto przejść na wegetarianizm

Naukowcy i lekarze są zgodni, że dieta wegetariańska i wegańska należą do najzdrowszych stylów żywieniowych. Chociaż nie brakuje na to dowodów, wiele osób wciąż nie potrafi rozstać się z mięsem. Jeśli i dla ciebie jest to zbyt trudne, poznaj powody, dla których warto to zrobić.

Dlaczego warto przejść na dietę wegetariańską?

1. Niekwestionowane korzyści zdrowotne

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego na 475 000 dorosłych dotyczące spożycia mięsa wykazało, że uczestnicy, którzy spożywali czerwone i przetworzone mięso trzy lub więcej razy w tygodniu byli bardziej narażeni na ryzyko choroby niedokrwiennej serca, zapalenia płuc, cukrzycy i polipów okrężnicy.

2. Większa przyjazność dla środowiska

Nie można zaprzeczyć korzyściom ekologicznym wynikającym z odchodzenia od mięsa, nawet przez jeden dzień w tygodniu. Zmniejszenie spożycia mięsa może pomóc we wspieraniu wysiłków związanych ze zmianą klimatu, zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i ograniczeniu ilości zasobów – takich jak woda i ziemia.

3. Zachęta do większej kreatywności kulinarnej

Warzywa można przygotowywać pod wieloma postaciami i z różnorodnymi dodatkami. Smażone, pieczone gotowane, z sosem, z ryżem, w formie koktajlu, jako zupa... Możliwości jest bardzo wiele i zazwyczaj otwiera to przed wegetarianinem ogrom możliwości kulinarnych.

4. Szansa na spróbowanie nowych warzyw

Przechodząc na dietę wegetariańską często mamy okazję do poznania nowych smaków. Zachęceni do eksperymentowania w kuchni odkrywamy nowe dla nas warzywa i połączenia składników. Jadłeś kiedyś topinambur, kalarepę, cykorię i fioletowe kiełki brokułów? Prawdopodobnie poznasz je przy okazji diety wegetariańskiej.

5. Oszczędność gotówki

Jedzenie mięsa, zwłaszcza tego dobrej jakości, może być kosztowne. Roślinne źródła białka – jak na przykład rośliny strączkowe, ciecierzyca, soczewica – nie są zbyt drogie, a za to smaczne i pożywne. Większość sezonowych warzyw również można kupić w dobrych cenach. Jedną z lepszych opcji jest też założenie własnego mini ogródka, który da warzywne plony niemalże za darmo.

6. Wspieranie różnorodności biologicznej

Spożywanie mniejszej ilości mięsa może pomóc w zmniejszeniu degradacji i usuwaniu dzikich siedlisk, przy jednoczesnym wybieraniu ekologicznych warzyw. Oznacza to wspieranie rolnictwa wolnego od pestycydów, co z kolei jest dobre dla pszczół i innych owadów zapylających.

7. Okazja do wsparcia producentów warzyw

Wiele prywatnych gospodarstw (również w twojej okolicy) uprawia zdrowe i ekologiczne warzywa i owoce. Warto zapoznać się z ich ofertą i wspierać dobre inicjatywy, samemu zyskując dzięki temu zdrowe pożywienie. Zapełniaj swoją lodówkę mądrze, odwiedzaj małe sklepy spożywcze i okoliczne bazarki.

8. Kwestie światopoglądowe

Dla niektórych osób rezygnacja z mięsa to kwestia etyczna. Wegetariańskie rodziny unikają pytania dzieci o to, dlaczego jemy mięso. Jeśli kwestie praw i ochrony zwierząt leżą ci mocno na sercu, być może to dobry powód dla wypróbowania diety wegetariańskiej. Pamiętaj, że masz prawo żyć tak, jak chcesz, co tyczy się również sposobu odżywiania.

