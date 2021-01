10 najzdrowszych warzyw, które polecają dietetycy

Ponieważ warzywa zawierają dużo wody, są niezbędne do nawodnienia i prawidłowego trawienia. Wypełnione kluczowymi przeciwutleniaczami wzmacniającymi odporność, błonnikiem, witaminami z grupy B i minerałami, są prawdziwą ucztą dla zdrowia. Jednocześnie dostarczają one paliwa dla pożytecznych bakterii w organizmie. Jedyna rzecz, którą należy ograniczyć do minimum przy spożyciu warzyw to panierowanie i smażenie na głębokim tłuszczu. Zamieniają one pożywne produkty w nośnik dodatkowych rafinowanych węglowodanów i tłuszczów nasyconych. Dlatego lepiej gotuj je na parze, grilluj, piecz, albo spożywaj na surowo.

Ranking najzdrowszych warzyw

Marchewka – zawiera przeciwutleniacze (głównie beta-karoten czyli prowitaminę A), które odgrywają dużą rolę w walce z wolnymi rodnikami, odpowiedzialnymi m.in. za procesy starzenia i rozwój nowotworów. Brokuły – są niskokaloryczne i bogate w mikroelementy, w tym witaminę C, A i K. Są szczególnie bogate w błonnik, ważny składnik odżywczy, który wspiera metabolizm, kontrolę poziomu cukru we krwi i zdrowie serca. Jarmuż – jest pełen witaminy K (zaledwie ½ szklanki dostarcza około 440 proc. zalecanej dziennej wartości). Porcja jarmużu dostarcza również 10% dziennej wartości wapnia. Rzepa – to warzywo korzeniowe jest bogate w błonnik i mikroelementy, w tym wapń, fosfor i potas. Rzepa jest stosunkowo neutralna w smaku. Dzięki temu można ją łatwo dodać do wielu różnych przepisów. Szpinak – zawiera mnóstwo witaminy A, która pomaga wzmocnić i wzmocnić nasz układ odpornościowy. Szparagi – to tylko kilka kalorii, ale dużo błonnika i mikroelementów ukrytych w łodygach. Zawierają one m.in. kwas foliowy, witaminę C, A i K. Soczewica – ta roślina strączkowa jest dobrym źródłem białka, błonnika, kwasu foliowego i żelaza. Fasolka szparagowa – jest dobrym źródłem witaminy A, witaminy C, witaminy K i błonnika. Kalafior – to łatwy sposób na dodanie do posiłku dodatkowej witaminy C, potasu i kwasów omega-3 pochodzenia roślinnego. Buraki – warzywo o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym. Wykazano, że mają pozytywny wpływ na ciśnienie krwi i stres oksydacyjny.

