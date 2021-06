Dlaczego awokado jest zdrowe? Oto lista właściwości, o których warto wiedzieć

Choć ekolodzy ostrzegają, że uprawa awokado wymaga ogromnych ilości wody (by wyrosły 3 dorodne sztuki potrzeba około 270 litrów wody), to i tak nadal stale wzrasta liczba osób, które włączają je do codziennego menu.

Jedni zastępują nim masło, inni zaś dodają do niego odrobiny kakao, kilka daktyli i bananów i w mgnieniu oka wyczarowują zdrowy zamiennik popularnej "Nutelli".

Nadal jednak stosunkowo niewiele wielbicieli tego owocu (zwanego inaczej smaczliwką) zdaje sobie sprawę z tego, jakie są jego główne walory zdrowotne. Przedstawiamy kilka najciekawszych faktów na temat właściwości awokado.

1. Awokado jest cennym źródłem potasu i pomaga walczyć z nadciśnieniem

W 100 g awokado jest około 485 mg potasu – o ponad 100 mg więcej niż w przypadku bananów, które uznawane są za bardzo bogate w ten składnik. Owoc ten ma nie tylko dobry wpływ na nasz układ nerwowy, ale także może przyczyniać się do obniżenia ciśnienia krwi. To właśnie dlatego powinno znaleźć się w menu wszystkich nadciśnieniowców.

2. Jedno awokado dziennie może obniżyć poziom cholesterolu

Wyniki badań naukowców z Penn State University w USA potwierdzają, że nawet jedno awokado zjedzone w ciągu dnia może przyczynić się do zredukowania nadmiaru tzw. "złego" cholesterolu.

Eksperyment, w którym brało udział 45 osób z nadwagą lub otyłością wykazał, że po 5 tygodniach diety wzbogaconej o tej owoc poziom frakcji LDL u badanych znacząco się obniżył (bez wpływu na poziom "dobrego" cholesterolu HDL). Tłuszcze zawarte w awokado należą do jednych z najbardziej wartościowych dla ludzi.

3. Awokado jest bogate w błonnik i sprawia, że szybko stajemy się syci

Jedno awokado zawiera około 10 g błonnika, co stanowi blisko połowę dziennego zapotrzebowania na ten składnik. 100 g tego owocu to prawie 160 kcal. Jeśli więc chcemy szybko zaspokoić głód, zdecydowanie lepiej sięgnąć po taką małą, zieloną przekąskę niż po słodki batonik lub inne małe co nieco.

4. Awokado koi nerwy i ma sporo kwasu foliowego

Kiedy czujesz się głodny i zaczynasz gwiazdorzyć jak Alexis w reklamie "Snickersa", lepiej sięgnij po awokado. W ten sposób nie tylko szybko poczujesz się syty, ale na dodatek poprawisz sobie nastrój dużo skuteczniej i zdrowiej niż po zjedzeniu bogatych w "puste kalorie" słodyczy.

Nadal niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że awokado zawiera więcej kwasu foliowego niż jakikolwiek inny owoc. Warto, by włączyły go do codziennego jadłospisu nie tylko kobiety w ciąży, ale także wszystkie osoby, którym zależy na tym, by poprawić funkcjonowanie mózgu (zwłaszcza podczas nauki i zdawania egzaminów).

Jeśli w najbliższym czasie czeka cię sesja lub seria ważnych sprawdzianów, pójdź po rozum do głowy i nie zapomnij... nakarmić szarych komórek awokado.

