Jeżyny: polskie superowoce, zwalczające nowotwory. Jak zrobić dżem z jeżyn?

Jeżyny (inaczej nazywane ostrężynami) to owoce, które uważane są za tajemnicze. Cenione w medycynie ludowej za swoje prozdrowotne właściwości, po latach odzyskują utraconą popularność.

Ze względu na ich ciemną barwę i fakt, że porastają kolczaste krzewy, uważano je za symbol smutku. Niezależnie od tych ludowych konotacji warto po nie sięgać, bo jeżyny są skarbnicą zdrowia.

Jeżyny – co to za owoce?

Jeżyny to owoce, które porastają krzewy z rodziny Rubus. Często rosną w dzikich ogrodach lub lasach i warto je zrywać, bo są skarbnicą witamin i składników odżywczych.

Jeżyny zaliczane są do polskich superowoców, które są w stanie poprawić kondycję organizmu. Zawierają antyoksydanty, składniki mineralne, witaminy i błonnik, dzięki czemu leczą wiele schorzeń.

Wykorzystuje się do przygotowywania domowych deserów, ciast, dżemów, koktajli, powideł, galaretek. Warto włączyć je do swojej wakacyjnej diety, ponieważ szklanka jeżyn aż w 60 procentach zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na witaminę C!

Wartości odżywcze owoców

Jeżyny zawierają:

witaminę A



witaminę C

witaminę E

witaminę K

antocyjany

błonnik

wapń

magnez



fosfor

potas

sód

kwasy fenolowe

Owoce na infekcje

Ze względu na dużą zawartość witaminy C, jeżyny od dawna wykorzystywane były do leczenia przeziębień i infekcji. Poprawiają szczelność naczyń krwionośnych, dzięki czemu chronią organizm przed działaniem wirusów. Dodatkowo działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, pomagając szybciej zwalczyć infekcję.

Owoce na schorzenia układu pokarmowego

Jeżyny mają dużo błonnika, dlatego wspomagają pracę jelit. Zapobiegają tworzeniu się złogów jelitowych, usprawniają trawienie i regulują pracę układu pokarmowego. Dodane do owsianki czy jaglanki stanowią świetny pomysł na sycące i zdrowe śniadanie. Warto włączyć je szczególnie do diety dzieci, które zjadają zbyt dużo cukru. Jeżyny sycą i pomagają zwalczyć istniejące w organizmie stany zapalne.

Ostrężyny jako profilaktyka nowotworowa

Jeżyny uważane są za owoc, który zawiera najwięcej antyoksydantów. Dzięki temu zwalczają wolne rodniki i stanowią naturalną profilaktykę antynowotworową. Zapobiegają też rozwojowi istniejących już nowotworów, niszcząc ich komórki i nie wykazując przy tym szkodliwego działania na organizm.

Owoce na dobry wzrok

Ze względu na dużą zawartość witaminy A, jeżyny uznawane są za owoce, które wspomagają pracę oczu, zapobiegają występowaniu chorób zwyrodnieniowych i zapaleń siatkówki. Poleca się je szczególnie seniorom, którzy są bardziej narażeni na wystąpienie zwyrodnień plamki żółtej.

Ostrężyny na serce

Jeżyny wspomagają pracę serca i całego układu krwionośnego, zapobiegając rozwojowi chorób sercowo-naczyniowych. Można je stosować jako profilaktykę nadciśnienia tętniczego czy miażdżycy.

Owoce na menopauzę

Uważa się, że ostrężyny pomagają zwalczyć objawy menopauzy, które dotykają kobiety między 45. a 55. rokiem życia. Gdy funkcje jajników zaczynają wygasać, kobiety często cierpią na uderzenia gorące czy nocne poty. Włączenie do diety jeżyn pomaga pozbyć się tych schorzeń.

Jak zrobić dżem z jeżyn?

Aby przygotować prozdrowotny dżem z jeżyn, należy przygotować 1 kg owoców i 0,5 szklanki cukru. Owoce zasypujemy cukrem i smażymy w garnku na wolnym ogniu. Trwa to najczęściej około 2 godzin. Owoce należy co jakiś czas mieszać, by nie przywarły do dna.

Po tym czasie sprawdzamy, czy dżem ma odpowiednią konsystencję. Jeśli jest mało słodki, dodajemy cukru i ponownie gotujemy na wolnym ogniu około godziny.

Następnie przecedzamy dżem przez gęste sitko, by odcedzić pestki. Przelewamy go do słoików i stawiamy je do góry dnem.

