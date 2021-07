Co jeść, by najlepiej nawodnić organizm latem? 10 warzyw i owoców, w których jest najwięcej wody

Nadal mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że nie tylko wzmożone pragnienie jest sygnałem świadczącym o tym, że nasz organizm może być odwodniony. Ciało może wysyłać nam także inne sygnały, które wskazują na to, że powinniśmy jak najszybciej uzupełnić niedobór płynów – np. ból głowy, zaparcia, suche usta, a nawet zmieniony kolor moczu.

W skrajnych przypadkach odwodnienie może być śmiertelnie niebezpieczne – zwłaszcza dla seniorów i małych dzieci, dlatego w dni, w które jest bardzo gorąco powinniśmy zwracać uwagę nawet na całkiem niepozorne objawy, które mogą wskazywać na to, że należy zadbać o to, by nie dopuścić do niedoboru wody w organizmie.

Jedzenie na... odwodnienie. Co jeść, by się dobrze nawodnić?

Oprócz picia wody i różnych napojów latem warto uzupełnić codzienną dietę o produkty o najwyższej zawartości procentowej wody, dzięki którym łatwiej będzie nam zapobiec odwodnieniu. Oto lista 10 popularnych warzyw i owoców, które mają najwyższą zawartość procentową wody.

10 naturalnych produktów, które najlepiej nawadniają organizm

Ogórki



Nie bez powodu lato jest nazywane sezonem ogórkowym. W trakcie upałów warto wzbogacić codzienne menu o ogórki, ponieważ jest w nich bardzo dużo wody, która stanowi około 97 proc. zawartości tego niskokalorycznego warzywa (bogatego w wit. A, B, C i E).

Ogórki mają też sporo błonnika, a także potas i magnez, które sprzyjają obniżeniu ciśnienia – co może być ważne m.in. dla nadciśnieniowców.



Seler naciowy



Ma niski indeks glikemiczny, dlatego mogą po niego sięgać nawet osoby cierpiące na cukrzycę. Choć blisko 96 proc. jego zawartości stanowi woda, to wbrew pozorom warzywo to jest istną „bombą witaminową” (znajdziemy w nim m.in. wit. E, K, C, wit. z grupy B), a także żelazo, cynk, magnez i wapń.

Nie dość, że jest niskokaloryczny, to... bardzo szybko syci i dobrze nawadnia organizm. Latem szczególnie warto włączyć do codziennej diety sok z selera, który może orzeźwiać lepiej niż kawa, a na dodatek bardzo ułatwia wydalanie różnych toksyn – w sam raz na krótki, wakacyjny detoks.



Rzodkiewka



Usprawnia pracę jelit, ma dobry wpływ na metabolizm, zapobiega zaparciom, a na dodatek jest niskokaloryczna (100 g to tylko 16 kcal) i zawiera około 95 proc. wody i sporo wartościowych składników, m.in. wit. A, C, K, witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6 i B9) oraz cynk, fosfor, magnez, potas, siarkę, sód, wapń i żelazo.



Pomidor



Świeże pomidory lub bogaty w potas i likopen sok z tych warzyw to idealna przekąska na lato. Warzywo to ma dobry wpływ na serce i układ nerwowy, zapobiega miażdżycy, wspomaga trawienie, działa przeciwnowotworowo, moczopędnie, a na dodatek chroni przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych.



Woda kokosowa

Woda kokosowa zawiera około 95 proc. wody i nadaje się do picia, a nie jedzenia, ale jest niezwykle pożywna pod względem składników odżywczych i jest w stanie nawodnić nas o wiele lepiej niż zwykła woda.



Jej skład jest zbliżony do osocza ludzkiej krwi, dlatego w warunkach polowych jeszcze w czasach II wojny światowej używano ją do transfuzji. Działa jak kosmetyk w płynie, a przez wielu uznawana jest za istny... eliksir młodości.





Cukinia



Warzywo złożone jest w około 94 proc. z wody i znakomicie nawadnia organizm. Podobną zawartość procentową wody ma także sałata oraz kapusta pekińska, dlatego warto często po nie sięgać latem, by zapobiec odwodnieniu.



Arbuz



Ma dobry wpływ na serce, pomaga obniżyć ciśnienie krwi i... wzmaga potencję (może działać podobnie jak Viagra), a na dodatek wspaniale nawadnia organizm (zawiera około 92 proc. wody). W 100 g arbuza jest tylko nieco ponad 30 kcal, dlatego znakomicie nadaje się na letnią przekąskę.



Truskawki



Przyspieszają tempo przemiany materii, obniżają ciśnienie, łagodzą stany zapalne i regulują poziom cholesterolu. Na dodatek są niskokaloryczne (32,5 kcal w 100 g) i w około 92 proc. składają się z wody.

Ich walory zdrowotne można wyliczać bez końca – warto sięgać zwłaszcza po świeże owoce, które w naszym kraju są dostępne sezonowo.



Papryka



Jest nie tylko bardzo cennym źródłem witaminy C, ale także dobrze nawadnia organizm (w około 92 proc. składa się z wody). Zawarty w niej likopen ma właściwości przeciwnowotworowe, chroni przed miażdżycą, poprawia trawienie, a na dodatek... może zmniejszać intensywność bólu głowy – warto o tym pamiętać, bo ten objaw może także świadczyć o odwodnieniu organizmu.



Brokuł i kalafior



Około 91 proc. ich zawartości stanowi woda. Mają właściwości antynowotworowe, dobrze działają na wzrok, pomagają regulować poziom cukru we krwi i są niskokaloryczne. Warto, by często gościły na naszych stołach, zwłaszcza jako smaczny i zdrowy dodatek do letnich obiadów.

Która kawa jest najzdrowsza? Wyniki 10-letnich badań, które objęły pół miliona ludzi

Cynk obniża ciśnienie! Oto jego najlepsze naturalne źródła – ściąga (nie tylko) dla nadciśnieniowców