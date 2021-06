Sok z selera zamiast... kawy? 10 powodów, by zastąpić nim poranną „małą czarną”

Jedna szklanka soku z selera ma nie więcej niż 35 kcal, a dzięki temu, że napój ten ma niski indeks glikemiczny mogą sięgać po niego nawet osoby, które cierpią na cukrzycę.

W ostatnich latach moda na "green juice", który w składzie ma seler naciowy, sprawiła, że nowy, zielony zamiennik porannej kawy powoli zaczyna wypierać tradycyjny, aromatyczny napar – przynajmniej wśród tych, którzy dbają o zdrowie i starają się utrzymać prawidłową sylwetkę. Przepadają za nim celebryci, aktorzy, modelki, sportowcy i wielu propagatorów zdrowego stylu życia.

Z jakiego powodu sok z selera naciowego zrobił tak zawrotną "karierę", że stale przybywa osób, które włączają go do codziennego menu? Oto lista jego najważniejszych walorów zdrowotnych.

JAKIE WŁAŚCIWOŚCI ZDROWOTNE MA SELER NACIOWY?

Seler naciowy to prawdziwa "bomba witaminowa" – jest cennym źródłem wit. C, E, K, kwasu foliowego, wit. z grupy B, a także cynku, żelaza, magnez i wapnia. Świetnie nawadnia organizm i bardzo szybko syci, choć zawiera niewiele kalorii. Może jednak uczulać, dlatego zanim włączymy go na stałe do jadłospisu, warto dokładnie sprawdzić, czy mamy na niego alergię. Ze względu to, że jest bogaty w szczawiany nie powinny go także spożywać w nadmiarze osoby chorujące na zapalenie pęcherza. Odradzany jest także kobietom w ciąży.

Dlaczego warto pić sok z selera naciowego? Lista najważniejszych walorów zdrowotnych tego napoju

Odtruwa organizm i działa jak naturalny detoks



Seler naciowy ma właściwości moczopędne. Dzięki temu, że mobilizuje nerki do aktywności, potrafi bardzo szybko oczyścić nasze ciało z nadmiaru toksyn.

Na dodatek ma dużo błonnika i ma pozytywny wpływ na jelita. Może pomóc także tym, którzy mają problem z tzw. zatrzymaniem wody w organizmie.



Pomaga obniżyć ciśnienie krwi



Seler ma działanie przeciwzapalne i ułatwia utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi w organizmie. Badania naukowe potwierdzają, że za sprawą butyloftalidu (związku z grupy ftalidów) może obniżać ciśnienie o około 12-14 proc.

Jest też dobrym źródłem potasu, który ułatwia niwelowanie obrzęków i ma pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.



Dodaje energii, rozjaśnia umysł i sprawia, że nabieramy sił do działania



To właśnie dlatego może dać taki zastrzyk energii jak poranna kawa. Na dodatek dobrze działa na serce, nasze kości i mięśnie.

Dzięki temu, że seler naciowy zawiera apigeninę, która wspomaga proces zapamiętywania, uczenia się i przyswajania nowych informacji, a także przyspiesza tworzenie się nowych komórek nerwowych i połączeń pomiędzy nimi, nawet jedna szklaneczka zielonego soku z tego warzywa może rozjaśnić nam umysł nie gorzej niż poranna kawa.



Wspomaga trawienie i pomaga łagodzić wzdęcia



Dzięki sporej zawartości błonnika nie tylko reguluje pracę naszych jelit, ale także całego układu pokarmowego. Jest skuteczny przy zaparciach, a także pomaga osobom, które cierpią na wzdęcia (zwiększa produkcję żółci).



Ułatwia utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu i uspokaja



Seler może obniżać poziom "złego" cholesterolu LDL (o około 7 proc.). Zapobiega też miażdżycy i redukuje poziom trójglicerydów. Może również zmniejszać ryzyko wystąpienia różnych chorób sercowo-naczyniowych, ma działanie nuroprotekcyjne (zapobiega m.in. udarowi niedokrwiennemu). Sprawia też, że stajemy się spokojniejsi. Ogranicza również ryzyko takich chorób neurodegeneracyjnych jak np. choroba Alzheimera).



Sprzyja utracie zbędnych kilogramów



Naturalny (najlepiej samodzielnie przygotowany) sok z selera ma pozytywny wpływ na metabolizm i wspomaga pracę układu pokarmowego.

Choć nie jest żadnym cud-lekiem, który sprawi, że z dnia na dzień drastycznie schudniemy, to dzięki wielu wartościowym składnikom odżywczym ułatwi naszemu ciału pozbyć się toksyn i innych zbędnych złogów.



Świetnie działa na układ odporności



Podczas globalnej pandemii COVID-19 warto sięgać po wszystkie naturalne środki, które mogą mieć pozytywny wpływ na nasz system immunologiczny i dodają sił do walki z różnymi patogenami. Systematyczne picie rozsądnych ilości soku z selera może nam w tym pomóc.



Wspomaga leczenie trądziku, łagodzi egzemę i zmiany łuszczycowe



Sok z selera ma mnóstwo flawonów, które niszczą wolne rodniki. Dzięki zawartości sporej ilości przeciwutleniaczy może mieć pozytywny wpływ na wygląd naszej skóry, a działanie przeciwzapalne ułatwi m.in. łagodzenie wykwitów wywołanych trądzikiem lub innych zmian skórnych (spowodowanych np. bielactwem), a także może dobrze wpływać na ogólny stan naszej cery i wspomaga walkę z różnego rodzaju wysypkami skórnymi.



Zawiera sporo przeciwutleniaczy i może działać przeciwnowotworowo



Choć z pewnością zielony sok z selera nie jest lekiem na raka, a pacjenci onkologiczni nie powinni zastępować nim przepisanych im farmaceutyków, to jednak polecany jest profilaktycznie, by ograniczyć ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych (w tym nowotworów).

Dzięki temu, że zawiera furanokumaryny, które mają działanie antybakteryjne, przeciwgrzybicze i antynowotworowe (hamują podział komórek rakowych), może pomóc nam obniżyć ryzyko zachorowania na różne typy nowotworów (m.in. raka żołądka, okrężnicy, sutka, jelita cienkiego, gruczolakoraka czy białaczki, a także raka trzustki, jajników, wątroby czy płuc).



Seler naciowy– naturalny lek na potencję? to roślinny afrodyzjak, który działa jak... viagra!!



Ze względu na to, że seler zawiera argininę, która wytwarza rozszerzający naczynia krwionośne tlenek azotu, często poleca się go jako roślinny zamiennik preparatów na potencję (pozytywny wpływ na naczynia krwionośne sprzyja dłuższej erekcji i poprawie intensywności doznań podczas zbliżeń intymnych). Seler naciowy może także wspomagać produkcję plemników, dlatego powinny go włączyć do swojej diety osoby, które starają się o potomstwo. Od wieków uznawano go za afrodyzjak.

Przepis na sok z selera naciowego, czyli sposób na... zielone "cappuccino"

W sieci można znaleźć tysiące sposobów na to, by przygotować pożywny sok z selera. Niektórzy poprzestają na wykorzystaniu samych zielonych łodyg i liści tego warzywa. Inni zaś polecają dodanie do niego garści szpinaku, odrobiny obranego ze skórki korzenia imbiru, a także nieco cytryny i świeżego ogórka do smaku. Taki aromatyczny, roślinny zamiennik cappuccino z pewnością sprawdzi się w upalne, letnie dni – w sam raz na najbliższy sezon. Smacznego!

