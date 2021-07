5 korzyści zdrowotnych oleju kokosowego, które potwierdza nauka

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania konsumentów na żywność pochodzenia roślinnego, olej kokosowy stał się popularnym tłuszczem ze względu na swój bogaty smak i łagodny aromat kokosowy.

Olej kokosowy – właściwości

Olej kokosowy powstaje poprzez tłoczenie świeżego lub suszonego miąższu kokosowego w zależności od rodzaju. Składa się w 80-90% z tłuszczów nasyconych, dlatego jest stały w temperaturze pokojowej. Ma dużą zawartość trójglicerydów średniołańcuchowych (MCT), a także kwas laurynowy. Pod względem odżywczym jedna łyżka zawiera 121 kalorii, 13,5 g tłuszczów, 0 białka i 0 cholesterolu.

Nie wszystkie oleje kokosowe są takie same, a ich wpływ na zdrowie może się różnić w zależności od rodzaju. Osoby, które zdecydują się na olej kokosowy, powinny zdecydować się na jego najmniej przetworzony rodzaj. Dodatkowo należy zawsze spożywać oleje i tłuszcze z umiarem, jako część zróżnicowanej diety.

Korzyści zdrowotne płynące ze spożywania oleju kokosowego

Zwolennicy twierdzą, że olej kokosowy zapewnia wielorakie korzyści zdrowotne. Nauka potwierdziła tylko niektóre z doniesień o właściwościach oleju kokosowego. A oto one:

Spalanie tłuszczu



To całkiem ironiczne, ale ten tłuszcz nasycony może przyspieszyć... utratę tłuszczu z brzucha (tłuszczu trzewnego). Jedno z badań wykazało, że zaledwie dwie łyżki stołowe dziennie (30 ml) są w stanie zredukować tłuszcz brzuszny w ciągu 1-3 miesięcy zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.



Leczenie ran



Antybakteryjne, antygrzybiczne i antywirusowe właściwości kwasów tłuszczowych zawartych w oleju kokosowym sprawiają, że łagodzi on wszelkie wysypki i zmiany skórne. Przyspiesza także gojenie ran i miejsc po ukąszeniach owadów. W ten sposób był wykorzystywany już od dawna, szczególnie w medycynie naturalnej.



Poprawa zdrowia kości



Wykazano, że olej kokosowy z pierwszego tłoczenia ma właściwości przeciwutleniające. W wyniku tego zmniejsza stres oksydacyjny w kościach, co może zapobiegać uszkodzeniom strukturalnym kości z osteoporozą.



Wspieranie mózgu



Badanie opublikowane w czasopiśmie Neurobiology of Aging wykazało, że podawanie średniołańcuchowych trójglicerydów (występujących w oleju kokosowym) osobom z chorobą Alzheimera lub łagodnymi zaburzeniami poznawczymi spowodowało znaczny wzrost w ciałach ketonowych związany z poprawą funkcji poznawczych.



Właściwości przeciwzapalne



Wykazano, że olej kokosowy z pierwszego tłoczenia ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Efekty te były jednak umiarkowane, a badania przeprowadzano na szczurach.

Czytaj też:

Pyszna i zdrowa śmietanka ​​do kawy z olejem kokosowym – przepis