Jakie jedzenie jest najzdrowsze na świecie? 10 pokarmów najbogatszych w składniki odżywcze

W czasach, gdy większość dostępnych na rynku produktów spożywczych jest wysokoprzetworzona, znalezienie zdrowych i wartościowych dla organizmu pokarmów wcale nie jest łatwe.

Choć stale zwiększa się świadomość społeczna na temat tego, jak ważne jest wybieranie jedzenia, które nie tylko szybko nas nasyci, ale także dostarcza naszemu ciału odpowiednie składniki, to mimo wszystko łatwo się pogubić w gąszczu informacji o tym, co jest dla nas najkorzystniejsze.

Teorie na temat tego, które jedzenie jest najlepsze dla zdrowia, bardzo się różnią. Zwykle najlepiej sprawdza się indywidualne dobieranie diety najwłaściwszej dla konkretnej osoby – zwłaszcza że stale przybywa alergików uczulonych na różne składniki pokarmowe. Coraz więcej wiemy też o tym, co szkodzi pacjentom cierpiącym na różne, chroniczne choroby.

Podpowiadamy, po które produkty polecane przez naukowców z różnych ośrodków badawczych na całym globie warto sięgać, by to, co jemy wyszło nam tylko na zdrowie.

Top 10 najzdrowszych pokarmów na świecie. Co warto często jeść?

Jagody i orzechy



Jeśli mielibyśmy wybrać owoce, które najczęściej zwyciężają w rankingach najzdrowszych pokarmów, to prawdziwą bombą witaminową byłyby jagody.

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda polecają szczególnie jagody goi i acai, które zawierają przeciwutleniacze hamują proces starzenia się i mają właściwości przeciwnowotworowe.

Nie można też pominąć orzechów, które pomimo kaloryczności, mają niezwykle pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu i jeśli tylko spożywamy je w odpowiedniej ilości, to mogą zapobiegać wielu chorobom cywilizacyjnym – w tym cukrzycy typu II i otyłości.



Ryby i... siemię lniane



Łosoś od lat króluje na listach najzdrowszych pokarmów. Zawartość niezwykle wartościowych kwasów omega-3 może się jednak znacząco różnić w zależności od jakości ryby, którą zakupimy.

Ostatnie wyniki badań naukowców ze Szkocji wykazały, że łosoś hodowlany może mieć nawet o połowę mniej kwasów omega-3 niż wcześniej zakładano, to i tak jest cenny dla organizmu m.in. ze względu na zawartość magnezu, potasu, selenu i witamin z grupy B (jeśli mamy taką możliwość, to powinniśmy wybierać dzikie łososie niż ryby pochodzące z hodowli).

Niedobory kwasów omega warto też uzupełniać wzbogaceniem diety o siemię lniane oraz olej lniany, które mają niezwykle pozytywny wpływ na nasze serce i mózg.



Jarmuż i zielone warzywa liściaste



Jeśli zaś chodzi o zielone warzywa liściaste, to zdecydowanym faworytem dietetyków i specjalistów zajmujących się żywieniem jest jarmuż, który w zaledwie 100-gramowej porcji jest w stanie zapewnić nam 200-proc. zapotrzebowania na witaminę C, 300-proc. normy wit. A i o 1000-proc. przekracza dobowe zalecenia na wit. K1.

Na dodatek jest niskokaloryczny (100 g to 50 kcal), zawiera też 2 g błonnika i 3 g białka (w 100 g) i pod względem zawartości składników odżywczych śmiało może konkurować z popularnym szpinakiem – zwłaszcza pod względem bioaktywnych związków, które mogą mieć właściwości przeciwnowotworowe.



Wodorosty



Glony wakame, czyli algi morskie zwane kapustą morską, mają wyższą procentową zawartość jodu niż niektóre ryby i owoce morza. Zawierają też wapń, żelazo, magnez i mangan, a także sporo przeciwutleniaczy oraz związków bioaktywnych, które mają silne właściwości przeciwzapalne.

Nie dość, że mogą pomagać osobom z zaburzeniami tarczycy, to na dodatek regulują ciśnienie, działają przeciwzakrzepowo i mogą zapobiegać chorobom serca.

Mają też bardzo mało kalorii (około 45 kcal na 100 g), dlatego mogą je spożywać nawet osoby, które są na diecie odchudzającej.



Czosnek



Dzięki przeciwbakteryjnej, antywirusowej i działającej przeciwgrzybiczo allicynie czosnek od zarania dziejów uznawany jest za jeden z najzdrowszych pokarmów na Ziemi. Obniża ciśnienie, reguluje poziom cholesterolu, jest bogaty w wit. C, B1, B6, a także wapń, potas, miedź, mangan i selen. Chroni przed chorobami serca i różnymi nowotworami – zwłaszcza przed rakiem żołądka i rakiem okrężnicy.



Owoce morza i skorupiaki



Małże uchodzą za jedno z najbardziej wartościowych źródeł wit. B12 (której często brakuje wegetarianom i weganom). Mają też sporo wit.C, selenu, potasu i żelaza.

Za niezwykle pożywne uchodzą też ostrygi, które w zaledwie 100 g są w stanie pokryć 600-proc. dziennego zapotrzebowania na cynk i 200-proc. normy dobowej na miedź.



Ziemniaki (na zimno) i bataty



W naszej strefie klimatycznej najczęściej mamy dostęp głównie do ziemniaków, które zawierają niemal każdy składnik odżywczy, który jest nam niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Szybko sycą, zawierają sporo potasu, magnezu, żelaza, miedzi i manganu. Mają też wit. C i większość wit. z grupy B.

Choć jesteśmy krajem wielbicieli kartofli, to nadal mało osób jest świadomych tego, że najlepiej je jeść dopiero wtedy, gdy ostygną i wytworzą tzw. skrobię oporną, która ulegając procesowi fermentacji w jelicie grubym stanowi pożywkę dla pożytecznych bakterii i może zmniejszać poziom cukru we krwi, obniża indeks glikemiczny posiłku, poprawia wrażliwość tkanek na insulinę oraz zapobiega insulinooporności.

Z kolei bataty (czyli słodkie ziemniaki) mają 2 razy więcej błonnika niż zwykłe ziemniaki oraz dużo więcej witaminy A. Ich kaloryczność jest przy tym niemal taka sama jak w przypadku tradycyjnych kartofli.



Wątróbka



Choć zdania na temat pozytywnego wpływu takich podrobów jak wątróbka są podzielone – także wśród naukowców – to jednak warto wyjaśnić, że 100-gramowa porcja wołowej wątróbki zawiera 10 mg żelaza, co spokojnie zaspokaja dzienne zapotrzebowanie dorosłego mężczyzny (8 mg) i ponad połowę dziennego zapotrzebowania kobiet (18 mg). Ma też około 29 g wysokiej jakości białka zwierzęcego, sporo wit. B12, B2, B5, B6, niacyny i kwasu foliowego, a także całkiem sporo witaminy A, miedzi oraz żelaza, fosforu, cynku i selenu.



Żółtka jaj



Podobne kontrowersje wywołuje także żółtko jaj – głównie ze względu na cholesterol (jeśli tylko jesteśmy zdrowi i nie mamy żadnych zaburzeń, to nie powinno nam zaszkodzić nawet jeśli spożywamy je regularnie).

Warto jednak podkreślić, że żółtko jest bardzo cennym źródłem choliny, która jest niezbędna dla prawidłowego działania każdej komórki naszego ciała (jest bardzo ważna dla kobiet w ciąży i matek karmiących piersią). Zawiera też luteinę i zeaksantynę – przeciwutleniacze, które mają ważny wpływ na nasz wzrok. Żółtko może też pomagać obniżyć ciśnienie krwi, a także wzmacniać układ odporności i zapobiegać zaburzeniom żołądkowo-jelitowym.



Kakao i gorzka czekolada

To prawdziwe skarbnice przeciwutleniaczy (niektóre badania wskazują na to, że mają ich więcej nawet niż jagody acai). Mogą obniżać ciśnienie i zwiększać przepływ krwi, obniżają cholesterol i mają znakomity wpływ na funkcjonowanie mózgu.



Najnowsze wyniki badań naukowych potwierdzają, że czekolada, która przez lata była uznawana za pogromcę szczupłej sylwetki wbrew pozorom może... odchudzać. Dotyczy to jednak tylko kobiet w okresie menopauzy.Czytaj też:

Co jeść, by najlepiej nawodnić organizm latem? 10 warzyw i owoców, w których jest najwięcej wody