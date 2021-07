Objawy niedoboru witaminy D3, których nie wolno ignorować

U niemal 90 procent Polaków występuje ryzyko niedoborów witaminy D. Prawidłowy poziom witaminy D wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Poprawia jego barierę ochronną, zwiększa wchłanianie wapnia, dzięki czemu wzmacnia kości, stawy i zęby, chroni przed rozwojem próchnicy. Dodatkowo wspomaga pracę układu sercowo-naczyniowego, poprawia krążenie i obniża poziom złego cholesterolu.

Witamina D3 – dlaczego jest tak istotna?

W aptekach, a nawet w drogeriach, znajdziemy wiele produktów i suplementów diety oznaczonych jako witamina D, D2 lub D3. To witaminy, które wchodzą w skład witaminy z grupy D. Witamina D1, D2 i D3 różnią się pochodzeniem, czyli źródłem, za pomocą którego są dostarczane do organizmu.

Witamina D3 zawiera cholekalcyferol, czyli pochodną cholesterolu i występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego. Naukowcy odkryli, że witamina D3 wydaje się skuteczniej podnosić poziom aktywnej witaminy D niż witamina D2.

Objawy niedoboru witaminy D3

Zaburzenia erekcji



Niski poziom witaminy D może prowadzić do chorób układu krążenia, choroby tętnic obwodowych i zaburzeń erekcji. Nasilony stan zapalny wpływa na krążenie krwi, co przyczynia się do trudności z erekcją. Zdolność witaminy D do zmniejszania stanu zapalnego w organizmie jest pomocna w łagodzeniu tych problemów.



Zmęczenie



Niski poziom witaminy D może powodować zmęczenie, nawet jeśli wyśpisz się w nocy. Liczne badania naukowe wykazały związek między niedoborem witaminy D a przewlekłym zmęczeniem. Suplementacja witaminą D3 może pomóc odzyskać wyższy poziom energii.



Wypadanie włosów



Jednym z możliwych powodów przerzedzania włosów jest niedobór witaminy D. Są na niego narażone szczególnie osoby z łysieniem plackowatym – chorobą autoimmunologiczną, która może powodować wypadanie włosów. Ponieważ witamina D stymuluje wzrost mieszków włosowych, zapobiega przedwczesnemu wypadaniu włosów.



Podatność na urazy kości



Do budowy i utrzymania mocnych kości niezbędne są wapń i fosfor. W tym procesie potrzebna jest właśnie witamina D. Z powodu niedoborów witaminy D3 kości stają się kruche i zwiększa się ryzyko zachorowania na osteoporozę, w szczególności u kobiet. Z wiekiem powinny one więc spożywać pokarmy bogate w wapń oraz kontrolować poziom witaminy D3.



Problemy jelitowe



Niski poziom witaminy D może prowadzić do nieswoistego zapalenia jelit (IBD), co z kolei zwiększa ryzyko zachorowania na raka okrężnicy. Według badań suplementacja witaminy D może pomóc zmniejszyć to ryzyko, ponieważ pomaga w zmniejszeniu stanu zapalnego w całym ciele.



Przygnębienie



Nawet takie schorzenie jak depresja może być spowodowane niskim poziomem witaminy D. Lekarze odkryli, że stany depresyjne są często powiązane z niskim poziomem witaminy D, zwłaszcza wśród osób starszych. Badanie wykazało, że 65 procent osób z depresją miało również niski poziom witaminy D.



Insulinooporność

Ostatnie badania wykazały korelację między wyższym spożyciem witaminy D a wrażliwością na insulinę. Witamina D jest bowiem niezbędna do produkcji insuliny, a jej brak może powodować nasilenie objawów cukrzycy.





Nadwaga



Niski poziom witaminy D często pojawia się u osób z nadwagą lub otyłością. Wiąże się ona z niskim wchłanianiem składników odżywczych, m.in. witaminy D3, która jest wchłaniana przez komórki tłuszczowe w układzie pokarmowym.

