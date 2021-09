Chcesz mieć piękną cerę? Częściej jedz to jedno warzywo

Dermatolog Joyce Park, wskazując na pokarmy dobra dla skóry, zwraca szczególną uwagę na pomidory. Są one bowiem pełne przeciwutleniaczy: w szczególności kwercetyny, witaminy C i likopenu. Jedno z badań wykazało, że spożywanie produktów z pomidorów bogatych w likopen wiązało się z lepszą fotoochroną i zmniejszoną wrażliwością na oparzenia słoneczne. Z kolei inne wykazały, że duże ilości likopenu w skórze są związane z jej większą gładkością.

Gotowane pomidory: cudowny produkt dla skóry

Naładowane lipokenem pomidory rzeczywiście mają świetny wpływ na skórę. Ale możesz jeszcze zwiększyć ten efekt, gotując je przed spożyciem. Jedno z badań wykazało, że dodatkowe ogrzewanie pomidorów znacznie poprawiło reakcję likopenu uczestników. We wspomnianym badaniu pomidory gotowano przez godzinę przed podaniem; jednak inne badanie wykazało, że wystarczy tylko 15 minut.

Zatem możesz potraktować domowy sos pomidorowy jako pokarm nie tylko dla ciebie, ale również twojej... skóry! Jeszcze lepiej, gdy gotowane pomidory połączysz z oliwą z oliwek, która także jest świetnym źródłem biodostępnego likopenu.

A jeśli chcesz poznać inne produkty dobre dla twojej skóry – sprawdź poniższą listę

Pomidory



Pomidory to jedno z najczęściej spotykanych warzyw w polskiej kuchni. Wiele osób nie docenia jednak ich prozdrowotnych właściwości. Warzywa te nie tylko działają antynowotworowo i moczopędnie, ale też zapobiegają miażdżycy, wspomagają trawienie i poprawiają pracę układu nerwowego. Z badań wynika, że dzięki dużej zawartości witaminy C poprawiają odporność (nie należy ich łączyć z surowym ogórkami ze względu na enzym, który ją niszczy).

Ponadto są bardzo niskokaloryczne - 100 gramów pomidorów to zaledwie 18 kalorii. Mają też mnóstwo witaminy E i beta-karotenu, a także witaminy z grupy B, PP oraz K, która ma właściwości przeciwkrzepliwe. Pomidory dostarczają także żelaza, magnezu oraz wapnia.



Szpinak



Dla wielu osób szpinak kojarzy się wyłącznie z koszmarem z dzieciństwa. Tymczasem warzywa te mają bardzo silne działanie prozdrowotne. Szpinak zawiera wiele przeciwutleniaczy w postaci beta karotenu, luteiny i zeaksantyny, które wpływają korzystnie m.in. na wzrok. W liściach znajdziemy też wiele folianów oraz witaminy C, E, A oraz K.

Zawarty w szpinaku błonnik pokarmowy wspomaga prawidłową pracę układu pokarmowego. Spożywanie regularne szpinaku pozwala zwalczyć stres oksydacyjny i zmniejsza ryzyko miażdżycy czy nadciśnienia tętniczego. Przy tym szpinak jest niskokaloryczny w 100 gramach są zaledwie 22 kalorie.



Płatki owsiane



Płatki owsiane są idealnym źródłem wielu składników odżywczych m.n. błonnika pokarmowego, potasu, wapnia, magnezu oraz żelaza. Ponadto, zawierają rozpuszczalne w wodzie beta-glukany, które mają korzystny wpływ na gospodarkę węglowodanową i lipidową. Spożywanie płatków owsianych dobrze wpływa na działanie układu pokarmowego - błonnik reguluje pracę jelit.

Owsianki powinny także zagościć na stałe w menu osób, które mają podwyższony poziom cholesterolu, ponieważ w znacznym stopniu zmniejszają ilość wchłanianego cholesterolu do krwi. Warto dodać, że płatki owsiane zalecane osobom chorym na cukrzycę z uwagi na regulację gospodarki węglowodanowej. W 100 gramach surowych płatków jest 390 kalorii a gotowanych 60 kalorii.



Żurawina



Żurawina to prawdziwe bogactwo witamin i minerałów. Te niepozorne czerwone owoce zawierają m.in. błonnik, wapń, potas, fosfor, żelazo, witaminy C, B1, B6 i E oraz bioflawonoidy i polifenole. Mają one właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne i chronią przed wieloma dolegliwościami. Żurawiny utrudniają przyleganie do błony śluzowej żołądka bakterii Helicobacter, a także działają na bakterie i drobnoustroje powodujące m.in. próchnicę czy powstawanie wrzodów.

Jedzenie żurawin zmniejsza ryzyko miażdżycy i chorób układu krążenia. Osoby, w których diecie nie brakuje żurawin, mają znacznie częściej prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego. Żurawina jest także stosowana w leczeniu pęcherza moczowego i nerek. 100 gramów zawiera 332 kalorie.



Siemię lniane



Siemię lniane są zaliczane do tzw. superfoods, czyli produktów o wyjątkowych właściwościach prozdowotnych. Te niepozorne ziarenka zawierają mnóstwo kwasów tłuszczowych omega-3 i doskonale wpływają na pracę serca oraz poziom cukru we krwi. Mają także silne właściwości przeciwzapalne. Wystarczy spożywać 1–2 łyżki siemienia lnianego dziennie, by zauważyć zbawienny wpływ siemienia lnianego na nasze zdrowie.

Zawarta w ziarenkach lignina SDG wzmaga przyrost masy kostnej i ma korzystne działanie na gospodarkę hormonalną kobiet. Z kolei sterole roślinne chronią przed wolnymi rodnikami. Siemię lniane ma także wiele minerałów m.in. wapń, mangan, miedź, cynk oraz selen i witamin takich jak E, K, C oraz witaminy z grupy B. Kaloryczność siemienia lnianego to 534 na 100 gram. Czytaj też:

