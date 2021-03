Jak wybrać krem pod oczy? Podpowiadamy, jakie powinien zawierać składniki

Krem pod oczy to kosmetyk, który powinien znaleźć się w każdej kosmetyczce. Pielęgnuje i wzmacnia delikatną skórę pod oczami, zapobiegając jej przesuszeniu i działaniu szkodliwych czynników zewnętrznych. Dzięki temu minimalizuje ryzyko powstania zmarszczek, pomaga zlikwidować obrzęki i cienie pod oczami.

Jak wybrać krem pod oczy?

W drogeriach i aptekach jest mnóstwo kosmetyków do pielęgnacji skóry wokół oczu. Łatwo można się w nich zagubić i wybrać kosmetyk nieodpowiedni do naszej cery. Bo krem pod oczy, tak jak pozostałe kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, powinien odpowiadać na potrzeby naszej skóry.

Każda skóra pod oczami jest cienka i wrażliwa, dodatkowo nie posiada płaszcza lipidowego, bardzo szybko więc traci jędrność i elastyczność. Kosmetyk powinien więc mocno ją nawilżać, by zapobiegać utracie wody i przesuszeniu. Ale to jedyny punkt wspólny wszystkich kosmetyków do pielęgnacji oczu. Pozostałe zależą od tego, jakie są potrzeby naszej skóry: czy zależy nam na wygładzeniu pierwszych zmarszczek, spłyceniu tych istniejących, czy chcemy zlikwidować obrzęki, a może pozbyć się nieestetycznych cieni pod oczami? Wszystkie te czynniki powinniśmy wziąć pod uwagę przy zakupie kremu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kremu pod oczy?

By był dopasowany do naszej cery

By był dopasowany do naszego wieku

By odpowiadał na potrzeby skóry (np. likwidował obrzęki lub cienie pod oczami)

Dlaczego wiek jest taki ważny?

Potrzeby skóry zmieniają się wraz z wiekiem. 25-letnia kobieta będzie potrzebowała nawilżenia okolic oczu oraz zabezpieczenia ich przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych (np. promieni słonecznych, wolnych rodników czy niebieskiego światła komputera, które działa wysuszająco). 30-latka powinna już zwrócić uwagę na to, by kosmetyk wygładzał zmarszczki mimiczne, zapobiegał pojawianiu się kolejnych i stymulował produkcję włókien kolagenowych, a 40-latka – by silnie ujędrniał skórę.

Jakie składniki powinien zawierać krem pod oczy?

Krem do pielęgnacji wrażliwej skóry wokół oczu powinien zawierać składniki mocno nawilżające i odżywiające skórę, a w przypadku kosmetyków przeznaczonych osobom po 40. roku życia również składniki ujędrniające i napinające skórę. Powinny się w nim znaleźć także przeciwutleniacze, filtry UVA/UVB, witaminy i wyciągi roślinne.

Jeśli zobaczysz te składniki w składzie kremu, kupuj go śmiało:

kwas hialuronowy – ma działanie głęboko nawilżające, zatrzymuje wodę w skórze, zapobiegając jej utracie



koenzym Q10 – napina skórę, sprawiając, że staje się jędrna

olej migdałowy – odżywia, regeneruje, odbudowuje skórę, łagodząc przy tym podrażnienia i stany zapalne



olej arganowy – nawilża, zapobiega utracie wody z naskórka, a dzięki zawartości kwasów uzupełnia ubytki w naskórku

olej z arniki – ma działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, regeneruje naskórek

olej różany – wykazuje działanie antybakteryjne i ujędrniające

oliwa z oliwek – nawilża i regeneruje

świetlik – koi skórę pod oczami, nawilża, redukuje obrzęki i cienie

wyciąg z zielonej herbaty – wzmacnia naczynia, działa przeciwzapalnie

witaminę A – wykazuje silne działanie ujędrniające i napinające

witaminę C – rozjaśnia cienie pod oczami, napina i rozświetla skórę

Analiza składu kremu pod oczy

Przed zakupem kremu pod oczy dobrze jest przeanalizować skład kosmetyku. Powinniśmy szukać w nim składników, które pomogą na konkretne problemy skórne:

działanie rozjaśniające cienie pod oczami – kofeina, arnika, kasztanowiec, świetlik, rumianek, miłorzęb japoński

działanie nawilżające – kwas hialuronowy, olej arganowy, olej z pestek winogron, witamina E

działanie odżywcze – oleje: migdałowy, arganowy, jojoba, makadamia, masło shea

działanie przeciwzmarszczkowe – kwas hialuronowy, masło shea, retinol, peptydy

Kupując krem pod oczy warto więc zastanowić się nad tym, jakie nasza skóra ma potrzeby. Tylko dobór odpowiedniego kremu pomoże nam zlikwidować problemy skórne i cieszyć się piękną okolicą oczu.

