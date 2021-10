Nie wyrzucaj liści rzodkiewki. Są smaczne i zdrowe!

Rzodkiewka jest znana ludziom od tysięcy lat, bo jedli ją nawet faraonowie. Jeśli spytać o zastosowanie rzodkiewki, to wiele osób od razu pomyśli o twarożku z rzodkiewką albo chrupiących plasterkach na kanapkach. Róża z finezyjnie ponacinanej rzodkiewki zdobiła niejedną sałatkę jarzynową na rodzinnych spotkaniach. Rzodkiewkę można też kisić, gotować czy piec, choć te formy wykorzystania jej w kuchni są w Polsce mniej popularne. Tak samo jest z liśćmi rzodkiewki. To zielony skarb pełen witamin i mikroelementów, który często trafia do śmietnika.

Jak wybierać liście rzodkiewki

Wybierając czerwone lub biało-czerwone rzodkiewki zwracaj uwagę nie tylko na jędrność samego korzenia. Wybierz pęczek, który ma świeże, zielone liście i w całości zabierz do domu. Zwróć uwagę, aby liście nie były pożółkłe, z brzydkimi plamami czy nadgnite. Jeśli masz to szczęście i dysponujesz własnym ogrodem – liście można w zależności od potrzeb skubać z poszczególnych roślin.

Co zawierają liście rzodkiewki

Liście rzodkiewki to nie tylko przysmak, ale źródło zdrowia. Są bogate w witaminę C, fosfor, wapń i żelazo. Zawierają też glukozynolany, które w wyniku procesu trawienia są przekształcane substancje silnie przeciwnowotworowe. W Azji od dawna wykorzystuje się sok z liści w leczeniu żółtaczki. Naukowcy z uniwersytetu w Seulu dowiedli, że podawanie szczurom ekstraktu z liści rzodkiewki, obniża ciśnienie u tych zwierząt.

Właściwości liści rzodkiewki

wzmacniają odporność

pomagają zachować młodość skóry

działają antynowotworowo

pomagają regulować ciśnienie krwi

poprawiają przemianę materii

wspomagają leczenie żółtaczki

oczyszczają organizm z toksyn

Co zrobić z liści rzodkiewki

Liście rzodkiewki mają lekko ostry, wyrazisty smak. Będą więc świetnym uzupełnieniem sałatek. Można je dodawać do zdrowych koktajli, posiekać i razem z korzeniem dodać do twarożku, ale też np. dodać do jajecznicy. Można ugotować z nich zupę krem (podobnie jak ze szpinaku), albo zrobić pyszne i zdrowe pesto. Jego przygotowanie jest proste i szybkie. Z przepisem warto eksperymentować i tworzyć własne wersje. Zamiast orzechów włoskich można dodać pestki słonecznika lub dyni. W wersji wegańskiej, zamiast koziego sera warto dodać namoczone wcześniej orzechy nerkowca i odrobinę płatków drożdżowych. Pesto z rzodkiewki to zdrowy dodatek do makaronów, kanapek, grzanek. Można go też wykorzystać jako dip do przekąsek.

