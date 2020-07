Pestki słonecznika – korzyści zdrowotne, które cię zaskoczą

Jedzenie nasion słonecznika może być uciążliwe. Trzeba je otwierać i zjeść to, co jest w skorupkach, pozostawiając je obok. Jednak możesz kontynuować jedzenie większej liczby nasion słonecznika, ponieważ właśnie ujawniono różne korzyści zdrowotne wynikające z ich jedzenia.

Jakie korzyści przynoszą pestki słonecznika?

Pestki słonecznika są dobrą alternatywą, jeśli ktoś ma alergię na orzeszki ziemne i inne orzechy drzewne. Pierwszą korzyścią zdrowotną jest to, że nasiona słonecznika są tak bogate w witaminę E, że mogą przyczynić się do poprawy zdrowia oczu. Badania wykazały, że witamina, która działa jako przeciwutleniacz, zapobiega chorobom oczu i zapobiega zwyrodnieniu plamki żółtej związanemu z wiekiem. Oprócz witaminy E nasiona słonecznika są również bogate w cynk i selen, dwa składniki odżywcze, które pomagają promować silny układ odpornościowy. Więc kiedy jesz nasiona słonecznika, nie tylko cieszysz się jego pysznym smakiem, ale także wzmacniasz swoje zdrowie.

Pestki słonecznika są również dobre dla serca. Są nie tylko pyszne, ale również szczególnie bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Te zaś są dobre dla serca, ponieważ zmniejszają ryzyko udaru lub zawału serca. Jeśli chcesz zbudować silne mięśnie, te małe nasiona mogą ci w tym pomóc. Najwyraźniej nasiona słonecznika zawierają około 20 procent białka, dzięki czemu mogą wspierać i rozwijać silne mięśnie w ciele.

Nasiona słonecznika na odchudzanie

Nasiona słonecznika są dobrym źródłem białka i błonnika. To ważne, jeśli chcesz zrzucić kilogramy lub utrzymać zdrową wagę. Zawartość błonnika i białka w nasionach sprawia, że ​​czujesz się lekko. Błonnik promuje również dobre trawienie, a nawet pomaga regulować poziom cukru we krwi. W związku z tym masz pewność, że osiągniesz i utrzymasz zdrową wagę, jeśli do swojej diety dodasz pestki słonecznika.

