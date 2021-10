Noś tę przyprawę w torebce. Pomoże na ból miesiączkowy

Ziele angielskie to owoce drzewa pimentowego. Rośnie ono głównie w Ameryce Środkowej i Meksyku. Indianie lubili nim przyprawiać napój kakaowy. Jest znane też pod innymi nazwami: piment, pieprz goździkowy czy pieprz angielski. Aromat ziela angielskiego łączy w sobie zapach goździków, cynamonu, pieprzu i gałki muszkatołowej. To niezwykle popularna przyprawa na Wyspach Brytyjskich i stamtąd była importowana do Polski. Stąd polska nazwa, choć sama roślina z Anglią nie ma nic wspólnego.

Zastosowanie ziela angielskiego

Ziele angielskie to przede wszystkim popularna przyprawa. Dodaje ją się do zup, sosów, pieczeni czy bigosu. Nadaje charakter marynatom, podkręca smak ogórków czy grzybów w occie. Ale sprawdzi się też jako dodatek do mieszkanki przypraw piernikowych, wzbogaci aromat kompotu z suszu czy nada ostrości i korzennego, rozgrzewającego aromatu kawie czy czekoladzie. Ziele angielskie jest też szeroko stosowane w kosmetyce, a nade wszystko w perfumiarstwie. Oprócz tych zastosowań to także roślina lecznicza.

Właściwości ziela angielskiego

działa rozkurczowo

pomaga wchłaniać selen, witaminy z grupy B i beta karoten



wspomaga trawienie

odświeża oddech

wykazuje delikatne działanie odkażające



łagodzi nerwobóle

pomaga na dolegliwości reumatyczne



Naturalny lek na bóle miesiączkowe

Warto kilka ziaren ziela angielskiego nosić zawsze przy sobie. Niepozorne kulki mają niezwykłe działanie w przypadku bólu miesiączkowego powodowanego przez skurcze. Spróbuj zamiast popularnego leku rozkurczowego, rozgryźć dwie, trzy kulki ziela angielskiego. Gryź powoli, specyficzny smak można polubić, a przy okazji przyprawa odświeży oddech. Rozgryzione kulki trzeba po prostu połknąć i czekać na efekt. Możesz popić wodą. Ważne: nie przesadź z ilością. Nadmiar tej przyprawy może wywołać dolegliwości gastryczne.

Napar z ziela angielskiego

To napój, który przygotujesz łatwo i szybko. Wystarczy rozdrobnić kilka kulek przyprawy i zalać wrzątkiem. Taki napar można popijać łykami przez cały dzień. Wspomoże pracę trzustki, zadziała rozgrzewająco na organizm, ukoi nerwy. Napar można stosować także zewnętrznie, m.in. na bóle reumatyczne lub do przemywania zmian skórnych.

