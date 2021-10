Przysmak, który leczy prostatę. Lody z olejem z pestek dyni

Olej z pestek dyni to jeden z najbardziej wartościowych olejów. Jest tłoczony na zimno, aby zachować wszystkie cenne składniki nasion dyni. Ma charakterystyczny, ciemny, lekko zielonkawy kolor i dość intensywny orzechowy smak. W Polsce nie jest zbyt popularny, ale warto go wykorzystywać w kuchni nie tylko ze względu na walory smakowe, ale przede wszystkim na jego dobroczynny wpływ na nasze zdrowie.

Co zawiera olej z pestek dyni

nienasycone kwasy tłuszczowe

fitosterole



witaminy A, E, D i witaminy z grupy B

potas, selen, cynk, żelazo, magnez, fosfor

Właściwości oleju z pestek dyni

reguluje pracę układu moczowego i gruczołu krokowego u mężczyzn

pomaga obniżyć poziom cholesterolu

zachowuje młodość skóry i dobry wygląd włosów

zapobiega zaparciom i reguluje metabolizm

pomaga oczyszczać organizm

wzmacnia serce

zapobiega powstawaniu wrzodów żołądka

stymuluje układ odpornościowy

pomaga zachować zdrowy wzrok

Jak wykorzystać olej z pestek dyni

Jeśli po raz pierwszy kupiłeś olej z pestek dyni, spróbuj, jak smakuje. Z pewnością ten wyraźnie orzechowy, przyjemny smak cię zaskoczy. Olej z pestek dyni jest świetnym dodatkiem do sałatek. Będzie dobrze się komponował w towarzystwie sałat, makaronów, orzechów, serów, owoców takich jak gruszki czy winogrona. Jeśli lubisz kremowe zupy, podaj je skropione olejem dyniowym. Będzie pasował do zupy z dyni, kremu z białych warzyw czy zupy serowej. Co może być zaskakujące, olej z pestek dyniowych może być też deserem. Znakomicie podkreśli smak sernika czy lodów waniliowych, a ty zaskoczysz gości oryginalnym daniem. Ważne: olej z pestek dyni stosujemy tylko na zimno.

Przepis: Lody z olejem z pestek dyni Lody z dodatkiem oleju i pestek dyni. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Fusion Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 450 w każdej porcji Składniki 500 gram lodów waniliowych

6 łyżek oleju z pestek dyni

6 łyżek pestek dyni Sposób przygotowania Upraż pestki dyniRozgrzej patelnię. Na suchej patelni praż przez chwilę pestki dyni, aż staną się lekko rumiane. Przygotuj deserDo deserowych pucharków nałóż porcje lodów waniliowych. Polej lody olejem z pestek dyni i posyp uprażonymi pestkami. Zamiast pestek dyni możesz dodać także orzechy włoskie lub podsmażone w cukrze gruszki.

