Czym się różni napar od odwaru? Jak prawidłowo przygotować zioła

Ziołowe herbatki to dobry sposób na wsparcie codziennej diety i dostarczenie organizmowi niezbędnych składników. Mogą być alternatywą dla innych napojów, ale ich przyrządzenie może czasem przysporzyć kłopoty. Podpowiadamy, jak prawidłowo przyrządzić napar ziołowy, odwar i macerat. Każdy z tych sposobów pozwala wydobyć z ziół to, co w nich najcenniejsze.

Napar ziołowy, czyli ziołowa herbatka

To chyba najpopularniejszy sposób przygotowania ziół. To właśnie napary najczęściej nazywa się ziołowymi herbatkami. Aby przygotować napar, zioła należy zalać wrzątkiem i parzyć pod przykryciem przez ok. 20 minut. Zwykle wsypujemy do kubka czy szklanki 1-2 łyżki ziół. Po zalaniu wodą wystarczy przykryć kubek talerzykiem. Po tym czasie napar trzeba odcedzić i jest gotowy do picia. Ziołowe napary można stosować zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie (do przemywania, płukania itp).

Odwar, czyli gotowanie ziół

Nie z każdego surowca zielarskiego da się przygotować wartościowy napar, bo zawarte w nim cenne składniki nie zostaną wydobyte. Z pomocą przychodzi odwar. To nic innego, jak gotowanie ziół. Tę metodę wykorzystuje się zwykle do przygotowania kłączy, kory czy korzeni roślin. Aby zrobić odwar, trzeba zalać zioła wodą w garnku i zagotować. Czas gotowania jest różny w zależności od ziół, może wynosić od kilku do kilkudziesięciu minut. Po tym czasie odwar warto odstawić na pół godziny, dopiero potem odcedzić.

Macerat, czyli zrób to na chłodno

Są składniki, które wysoka temperatura niszczy. Tu z pomocą przychodzi macerat. Zioła trzeba zalać wodą o temperaturze około 20 st. Celsjusza i odstawić na 8-12 godzin. Po tym czasie wystarczy przecedzić.

Jak pić zioła?

Aby skorzystać w pełni z właściwości, ziół trzeba dostosować sposób przygotowania do konkretnej rośliny. Instrukcję czy należy zrobić napar czy odwar i ile powinno trwać przygotowanie, zwykle znajdziesz na opakowaniu. Poszczególne napoje można potem ze sobą łączyć. Np. napar zmieszać z maceratem.

Zioła nie dla każdego

Powszechnie sądzi się, że picie ziół nie może zaszkodzić. To nie jest prawda. Wiele roślin zawiera substancje o silnym działaniu. O ile w lekach ilość czynnych substancji jest laboratoryjnie mierzona, tu takiej możliwości nie ma. Są zioła uważane za bezpieczne, jak chociażby kwiat lipy, czy koszyczki rumianku. Ale jak ze wszystkim, umiar jest wskazany. Warto pamiętać o kilku zasadach bezpiecznego spożywania ziół.

Jak bezpiecznie włączyć zioła do diety

nie kupuj ziół z niesprawdzonych źródeł

jeśli przyjmujesz leki, koniecznie skonsultuj picie ziół z lekarzem (zioła mogą wchodzić w reakcje z lekami, mogą niwelować lub wzmacniać ich działanie)

jeśli chorujesz, spytaj lekarza, jakie zioła możesz pić

nigdy nie popijaj leków ziołami

jeśli jesteś w ciąży, albo chcesz podać zioła dziecku, także skonsultuj się z lekarzem

nie zamieniaj leków na zioła na własną rękę

Czytaj też:

Afrodyzjaki z polskich sadów. Cztery owoce, które obudzą apetyt na miłośćCzytaj też:

Noś tę przyprawę w torebce. Pomoże na ból miesiączkowy