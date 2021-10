Niedobór tego pierwiastka prowadzi do problemów z koncentracją i infekcji

Miedź to pierwiastek, który pełni ważną rolę w organizmie, wchodząc w skład zachodzących w nim procesów. Wpływa m.in. na funkcjonowanie układu nerwowego, immunologicznego, ale także oddziałuje na pracę płuc, trzustki czy tarczycy. Jakie zapotrzebowanie mamy na miedź i czym grozi jej niedobór lub nadmiar?

Czym jest miedź?

Miedź to pierwiastek, który odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu i zachowaniu kondycji zdrowotnej. Wpływa na pracę układu immunologicznego, chroniąc przed infekcjami, warunkuje prawidłową pracę kości, zapobiegając osteoporozie. Co więcej, umożliwia wchłanianie żelaza, transportującego tlen do komórek, co sprzyja ich prawidłowemu odżywieniu.

Pierwiastek ten oddziałuje także na pracę układu nerwowego. Wpływa na pracę mózgu, kreatywność, koncentrację i zdolności zapamiętywania. Dzięki temu, że miedź działa przeciwutleniająco, zwalczając szkodliwe drobnoustroje i wolne rodniki, pomaga ochronić komórki nerwowe.

Miedź odgrywa także istotną rolę w zachowaniu właściwej kondycji skóry. Bierze udział w syntezie 15 białek, m.in. kolagenu, dzięki czemu zapobiega chorobom skóry, a także zachodzeniu procesów przedwczesnego starzenia się.

Przeciw infekcjom

Miedź działa również bakteriobójczo. Pomaga zwalczyć bakterie, dzięki czemu wzmacnia barierę ochronną organizmu, broniąc go przed działaniem wirusów, szkodliwych drobnoustrojów i mikroorganizmów.

Gdzie występuje?

Miedź występuje w produktach zbożowych takich jak płatki owsiane, pestki, nasiona słonecznika, kakao, wątróbka. Jej przyswajanie zwiększa witamina C oraz węglowodany, najlepiej złożone, które oprócz tego na długo zapewniają uczucie sytości, .

Normy

Miedź występuje w organizmie w niewielkich ilościach. Normę stanowi 75-150 mg pierwiastka, który występuje w wielu tkankach. Najwięcej znajduje się w wątrobie, sercu czy mózgu. Szkodliwy dla zdrowia może być zarówno niedobór, jak i nadmiar.

Niedobór miedzi

Niedobór pierwiastka może doprowadzić do poważnych problemów w funkcjonowaniu organizmu. Dotyczą one zarówno pracy układu nerwowego, jak i odpornościowego oraz sercowo-naczyniowego.

Brak odpowiedniej podaży miedzi oddziałuje głównie na odporność organizmu. Może zwiększyć ryzyko występowania infekcji oraz różnych chorób. Jeśli cierpimy na częste i nawracające infekcje, powinniśmy przyjrzeć się swojej diecie. Być może brakuje w niej kluczowych dla zachowania odporności składników, m.in. witamin C i D, cynku, magnezu czy miedzi. Warto wtedy wprowadzić zmiany do jadłospisu i uzupełnić w nim niedobory.

Pierwiastek na pracę układu nerwowego

Niedobór miedzi może także doprowadzić do problemów z funkcjonowaniem układu nerwowego. Może przyczynić się do wystąpienia problemów z koncentracją, zapamiętywaniem i pamięcią, a także z przewodzeniem impulsów nerwowych.

Jeśli pojawia się rozdrażnienie, czujemy się zdezorientowani i mamy wrażenie, że zapominamy o coraz większej ilości spraw, być może odpowiada za to niedobór pierwiastka. Warto włączyć wtedy do diety pestki i orzechy, które znakomicie odżywiają mózg, a także dostarczają mu nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Na mocne kości

Miedź wpływa na funkcjonowanie układu kostnego. Przyczynia się do ich odpowiedniej mineralizacji, dzięki czemu są mocne i niepodatne na złamania. Odpowiednia podaż miedzi stanowi naturalną profilaktykę osteoporozy, choroby, która często dotyczy kobiet po 50. roku życia wchodzących w okres menopauzy.

Niedobór miedzi może doprowadzić do problemów z układem kostnym i sprawić, że kości staną się kruche, łamliwe i podatne na uszkodzenia.

