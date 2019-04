Chitosan na odchudzanie. Pomaga czy szkodzi?

Chitosan na odchudzanie cieszy się dość dużą popularnością i chętnie polecany jest na różnych forach internetowych. Jego działanie opiera się przede wszystkim na blokowaniu wchłaniania dostarczanego do organizmu tłuszczu, ale trzeba wiedzieć, że suplementy z chitosanem mogą powodować też liczne skutki uboczne.

Co to jest chitosan?

Chitosan to tzw. bloker tłuszczu. Produkowany jest z obecnej w pancerzach skorupiaków chityny i najczęściej wchodzi w skład suplementów odchudzających. O wyjątkowym działaniu chitosanu słyszymy od kilku lat; pojawił się na rynku razem z innymi suplementami na odchudzanie, które zawierają często egzotyczne i nie do końca poznane pod względem swojego działania składniki.

Wyjątkowe właściwości chitosanu polecane są jako skuteczny sposób na odchudzanie nawet dla osób, które nie są w stanie zrezygnować z wysokokalorycznej diety. Takie wspomaganie odchudzania nie musi jednak być zdrowe i efektywne, choć o skutkach ubocznych stosowania chitosanu mówi się niewiele. Jak faktycznie działa chitosan na odchudzanie?

Chitosan – działanie

Potocznie uważa się, że chitosan przyśpiesza spalanie tkanki tłuszczowej. To mit, bo nie ma on żadnego wpływu na procesy energetyczne zachodzące w naszym organizmie, a jedynie uniemożliwia rozłożenie dostarczonych do organizmu tłuszczów przez enzymy trawienne. Powoduje to, że większość ze spożywanych przez nas tłuszczów wydalana jest wraz z kałem, zamiast trafić do ustroju. Teoretycznie jest to dobra wiadomość dla osób chcących schudnąć szybko i bez wyrzeczeń, ale w praktyce wygląda to zupełnie inaczej.

Zdrowa dieta wymaga spożywania tłuszczów, które są niezbędne do przyswajania witaminy A, D, E i K, regulują pracę układu hormonalnego, a także stanowią jeden ze składników błony komórkowej. Brak tłuszczu w diecie może więc odbić się w negatywny sposób na stanie naszego zdrowia.

W czasie odchudzania nie należy całkowicie rezygnować z tłuszczów, ale należy ograniczyć ich spożycie i sięgać jedynie po wysokiej jakości tłuszcze roślinne. Jeżeli ograniczymy spożycie tłuszczu i dodatkowo będziemy stosowali chitosan, to może się to odbić na stanie naszego zdrowia i utrudniać normalne funkcjonowanie. Problemem jest też to, że często sięgamy po różne suplementy, które mogą wchodzić ze sobą w interakcje.

Wśród osób z otyłością i nadwagą przeprowadzono badania, które dowiodły, że stosowanie chitosanu w odpowiednio dobranych dawkach może wpływać na efektywniejszą redukcję tkanki tłuszczowej, ale brak jest dokładnych danych dotyczących tego, czy w dłuższej perspektywie czasu związek ten jest bezpieczny dla zdrowia. Wątpliwości budzi nie tylko działanie chitosanu, które może powodować szereg dolegliwości i sprzyjać niedoborom witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, ale także wysoka zawartość azotu, z powodu której chitosan jest często stosowany jako nawóz i środek ochrony roślin.

Chitosan – skutki uboczne

Jednym ze skutków ubocznych stosowania chitosanu są bóle brzucha oraz inne dolegliwości ze strony układu pokarmowego i trawiennego. Ograniczenie wchłaniana tłuszczów z diety do ustroju sprawia, że niestrawione cząsteczki tłuszczu muszą w jakiś sposób zostać wydalone z organizmu. Z tego względu w czasie kuracji chitosanem bardzo często obserwowane są problemy z wypróżnieniem np. biegunki i zaparcia, a także tłuszczowe stolce o wyjątkowo nieprzyjemnym zapachu. W niektórych przypadkach dochodzi do nagłego parcia na stolec oraz problemów z nietrzymaniem stolca, które mogą uniemożliwić normalne funkcjonowanie oraz stać się przyczyną ogromnego stresu. Skutkiem ubocznym stosowania chitosanu mogą też być wzdęcia oraz gazy.

Oczywiście, powyższe dolegliwości nie dotyczą każdej osoby, która sięga po chitosan, a ich nasilenie zależne jest m.in. od dawki i czasu stosowania tego związku. Trzeba jednak wiedzieć, że może on powodować wiele nieprzyjemnych dolegliwości, utrudniać przyswajanie witamin oraz minerałów, a także wpływać na działanie niektórych leków. Chitosanu nie powinny stosować osoby uczulone na skorupiaki!

Podsumowując, chitosan to jeden z wielu suplementów na odchudzanie o nie do końca udowodnionym działaniu. Niby pomaga schudnąć, bo blokuje przyswajanie tłuszczu z diety, ale także może powodować liczne skutki uboczne. Efekty stosowania chitosanu nie są na tyle spektakularne, aby warto było narażać się na wystąpienie wielu nieprzyjemnych dolegliwości. W skrajnych przypadkach stosowanie chitosanu może doprowadzić do poważnych schorzeń np. zaburzeń hormonalnych związanych z drastycznym ograniczeniem ilości tłuszczów w codziennej diecie.

