Czy suplementy diety wydłużają życie? Nowe badania

Suplementy diety

Suplementy są to najczęściej syntetycznie stworzone mieszanki witamin oraz makro i mikroelementów. Docelowo mają one dostarczać substancji odżywczych, jednak nie powinny zastępować zbilansowanej diety. Rynek suplementów jest rozwinięty na całym świecie i producenci czasami przypisują im właściwości, które nie były nigdy zweryfikowane.

Suplementy nie wydłużają życia

Na łamach „Annals of Internal Medicine” opublikowano wyniki 6-letniej obserwacji, dotyczącej stosowania suplementów oraz śmiertelności ze wszystkich przyczyn. Analizie poddano dane pochodzące od ponad 30 tysięcy dorosłych ze Stanów Zjednoczonych. Stosowanie suplementów w ciągu obserwacji nie było związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem śmiertelności. Właściwa podaż witamin A i K, magnezu, cynku oraz miedzi zmniejszały ryzyko śmierci ze wszystkich przyczyn, jednak tylko w przypadku podaży tych składników odżywczych w diecie. Z drugiej strony, nadmierna podaż wapnia poprzez suplementy zwiększała ryzyko śmierci z powodu nowotworu. Wyniki przedstawione przez zespół amerykańskich naukowców wskazują na brak pozytywnego wpływu suplementów na śmiertelność. Co szczególnie ważne, podaż witamin i mikroelementów faktycznie zmniejszały śmiertelność, ale tylko gdy były dostarczane w diecie. Jest to cenny argument aby nie zastępować owoców i warzyw syntetycznymi suplementami diety.