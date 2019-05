Jak uniknąć raka płuc i jelit? Bardzo prosty i przyjemny sposób

Rak płuc i jelit to dwa często występujące nowotworu. Aby uniknąć pierwszego, należy przede wszystkim rzucić palenie i unikać wdychania toksycznych substancji (np. smogu, detergentów). Aby zmniejszyć ryzyko rozwoju raka jelita, trzeba przede wszystkim skończyć z siedzącym trybem życia i zmienić dietę (istotna jest m.in. duża zawartość błonnika pokarmowego). Najnowsze badania dowodzą, że sprawność fizyczna jest doskonałym działaniem profilaktycznym w przypadku obu tych nowotworów. Do takich wniosków doszli naukowcy z Johns Hopkins School of Medicine w Baltimore, współpracujący z badaczami z Henry Ford Health System w Detroit. Co więcej, okazało się też, że sprawność fizyczna zwiększała przeżywalność u osób, u których rozwinął się rak.

Sprawność fizyczna w profilaktyce raka

W badaniu wykorzystano dane dotyczące 49143 pacjentów, którzy przeszli testy wysiłkowe sprawności fizycznej w latach 1991–2009. Uczestnikami były zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby białe i czarnoskóre.

Badacze stwierdzili, że najsprawniejsze osoby miały o 77 proc. niższe ryzyko zachorowania na raka płuca i 61 proc. mniejsze ryzyko rozwoju raka jelita grubego w porównaniu z osobami mniej sprawnymi. W swoich analizach naukowcy dostosowali wyniki, aby usunąć wpływ, jaki inne czynniki, takie jak płeć, rasa, wiek, wskaźnik masy ciała, cukrzyca i palenie tytoniu. W przypadku raka jelita grubego skorygowano także wyniki dotyczące stosowania aspiryny i statyn.

