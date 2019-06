Jak wybrać najlepszy magnez w tabletkach?

Magnez to jeden z niezbędnych nam do życia mikroelementów; pełni on w ludzkim organizmie wiele ważnych funkcji, a jego niedobory w znaczącym stopniu wpływają na pogorszenie samopoczucia i mogą utrudniać normalne funkcjonowanie. Czy suplementacja magnezu jest koniecznością? Jaki preparat wybrać, aby szybko uzupełnił niedobory tego mikroelementu?

Niedobór magnezu w organizmie – kiedy występuje?

Nie wszyscy cierpimy na niedobory magnezu, choć większość z nas przyjmuje go w celach profilaktycznych. Właściwie zbilansowana dieta oraz prawidłowe nawadnianie organizmu są najlepszym sposobem na zapobieganie niedoborom tego pierwiastka, więc warto przed jego suplementacją wykonać badania i sprawdzić, czy faktycznie mamy problem ze zbyt małym poziomem magnezu w organizmie.

Dzienne zapotrzebowanie na magnez

Dzienne zapotrzebowanie na magnez dla osoby dorosłej wynosi 300-400 mg jonów magnezu na dobę i może się zwiększać pod wpływem różnych czynników np. intensywnej pracy fizycznej i wysiłku związanego z uprawianiem sportu, ciąży, laktacji oraz niektórych chorób. Warto wiedzieć, że zwiększone zapotrzebowanie na magnez występuje także u młodzieży w okresie dojrzewania, osób zestresowanych oraz cierpiących na depresję i nerwicę, pijących duże ilości napojów z kofeiną oraz napojów alkoholowych, a także u osób starszych, u których często obserwuje się zmniejszony apetyt i zaburzenia wchłaniania składników odżywczych.

Dieta na niedobory magnezu

Poważne niedobory magnezu dotyczą niewielkiego odsetka populacji; zaspokojenie dziennego zapotrzebowania organizmu na ten pierwiastek nie jest wcale trudne, o ile stosujemy dietę bogatą w produkty zawierające magnez np. wszelkiego rodzaju kasze, orzechy, naturalne kakao, rośliny strączkowe, produkty pełnoziarniste oraz dbamy o odpowiedni poziom nawodnienia organizmu, pijąc bogatą w magnez wodę mineralną. Warto wiedzieć, że do prawidłowego wchłaniania magnezu, utrzymania jego odpowiedniego poziomu oraz ograniczenia wydalania go z organizmu niezbędna jest witamina B6.

Jaki magnez jest najlepszy?

Po pierwsze: ilość jonów magnezu w 1 tabletce

Kupując tabletki z magnezem, trzeba wiedzieć przede wszystkim o jednym – pierwiastek ten wchłania się do organizmu w postaci jonów magnezu Mg2+, więc trzeba szukać na opakowaniu informacji, ile jonów magnezu znajduje się w jednej tabletce. Przykładowo preparat zawierający 1000 mg wodoroasparaginianu magnezu (w jednej tabletce) dostarcza do naszego organizmu około 70 mg jonów magnezu MG2+. Niestety, najczęściej sugerujemy się właśnie podaną na opakowaniu preparatu ilością związków magnezu, a nie jego jonów, co powoduje, że suplementacja może okazać się mało efektywna.

W przypadku niektórych preparatów magnezu, które nie zawierają wielu jonów tego pierwiastka, uzupełnienie dziennego zapotrzebowania może wymagać przyjęcia kilku, a nawet kilkunastu tabletek na dobę, co nie jest ani zdrowe (ze względu na nasz układ pokarmowy), ani ekonomiczne.

Po drugie: rozpuszczalność w wodzie

Na aptekach dostępne są preparaty zawierające kilka różnych soli magnezu i preparaty jednoskładnikowe. Bazując na przeprowadzonych badaniach, najlepszym wyborem mogą okazać się tabletki zawierające jeden rodzaj soli magnezu o wysokiej rozpuszczalności.

Najlepszą rozpuszczalnością cechuje się chlorek magnezu, cytrynian magnezu oraz mleczan magnezu.

Po trzecie: rodzaj soli magnezu

Magnez dzielimy na magnez organiczny i magnez nieorganiczny. Sole organiczne cechują się zdecydowanie największą przyswajalnością, bo właśnie one występują też naturalnie w naszym pożywieniu. Do organicznych soli magnezu zaliczamy:

mleczan magnezu,



cytrynian magnezu,



asparagninian magnezu.



Na co jeszcze zwracać uwagę, wybierając tabletki z magnezem?

Ważne jest także to, z jaką postacią produktu mamy do czynienia. Tabletki magnezu często są znacznych rozmiarów i nie mają otoczki, więc może być je dość trudno połykać, dlatego, jeżeli mamy problemy z połknięciem większej tabletki, warto sięgać po preparaty, które można bezpiecznie podzielić, rozgryźć lub rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Dobry magnez wcale nie musi być drogi; warto wiedzieć, że niektóre suplementy diety dostępne w aptekach dostarczają więcej jonów magnezu niż leki bez recepty, więc konieczne jest porównanie składu kilku preparatów i wybór tego, który będzie zawierał najwięcej organicznych soli magnezu w jednej tabletce.