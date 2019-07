Jak pozbyć się centymetrów w pasie? 4 przydatne suplementy

Zrzucić zbędne kilogramy jest znacznie trudniej, niż przybrać na wadze. Kiedy wszystkie diety zawodzą, a regularne wizyty na siłowni są mniej kuszącą opcją na spędzenie wolnego czasu, niż wieczorny seans filmowy z przyjaciółmi, pizzą i kilkoma pudełkami lodów, warto poszukać nowej, skutecznej metody odchudzania. Odpowiednie wsparcie w postaci skutecznych suplementów diety pomoże ci uzyskać wymarzoną sylwetkę.

Kwas alfaliponowy ALA i acetyl L-karnityna ALC

Kwas alfaliponowy znany jako ALA jest to substancja pochodzenia organicznego, wykazująca silnie przeciwutleniające właściwości. Ma zdolność rozpuszczania się w wodzie i tłuszczu. Jednak wewnątrz organizmu największą aktywność przejawia właśnie w tkance tłuszczowej, co jest szczególnie cenione przez osoby chcące zrzucić parę zbędnych kilogramów. Wspomaga ponadto funkcjonowanie serca, jak i całego układu krążenia oraz przyczynia się do spowolnienia procesów starzenia. Działanie w obrębie tkanki tłuszczowej organizmu przyczynia się do poprawy działania innych dostarczanych przeciwutleniaczy. Ta właściwość sprawia, że połączenie ALA z acetylem L-karnityną czyni kwas alfaliponowy jeszcze bardziej aktywnym składnikiem wspierającym odchudzanie. ALC występuje w organizmie naturalnie i dodaje organizmowi energii. Działa wspomagająco w funkcjonowaniu układu nerwowego i ukrwienia mózgu.

Ekstrakt z zielonej herbaty

Zielona herbata znana jest ze swoich właściwości antyoksydacyjnych oraz odchudzających. Jej dobroczynne działanie na organizm może odbywać się właśnie dlatego, że jej liście – w przeciwieństwie do liści czarnej herbaty – nie utleniają się. Sprawdza się znakomicie jako napój, jednak jeszcze lepsze efekty przynosi w skoncentrowanej postaci. Już jedna niewielka kapsułka powala dostarczyć organizmowi aż 500 mg cennego składnika. Polifenole zawarte w zielonej herbacie wspierają ponadto procesy przemiany materii i wpływają korzystnie na wypróżnianie, co jest bardzo pomocne w procesie zrzucania nadmiaru wagi i oczyszczania organizmu z toksyn.

ALC, tauryna i witamina B6

Acetyl L-karnityna wpływa korzystnie na pracę układu nerwowego, a dzięki temu przeciwdziała występującym w jego obrębie procesom starzeniowym. Tauryna pomaga regulować gospodarkę elektrolitową w organizmie oraz zawartość wapnia wewnątrz komórek. Pomaga przywrócić prawidłowy poziom cholesterolu. Oprócz oddziaływania na typowo fizyczne aspekty funkcjonowania organizmu poprawia również procesy myślenia dzięki temu, że przenosi sygnały pomiędzy komórkami nerwowymi. Ma działanie anaboliczne i wspiera organizm w tworzeniu mięśni. Dodatek witaminy B6 natomiast umożliwia poprawę pracy serca oraz ciśnienia krwi i odporności organizmu.

Jagody acai, kofeina i garcinia cambogia

Pochodzące z Amazonii jagody acai są bogactwem witamin i minerałów, a ponadto zdrowych kwasów tłuszczowych. Istotną ich właściwością jest również wysoka zawartość substancji przeciwutleniających. Dzięki temu niszczą wolne rodniki, opóźniają procesy starzenia organizmu oraz pomagają zapobiegać chorobom nowotworowym. Kofeina wspiera pracę ośrodkowego układu nerwowego. Dodaje energii i pobudza do aktywności fizycznej. Garcinia cambogia niweluje uczucie głodu i pozwala zredukować nadmierny apetyt oraz przyswoić mniej cukrów z pożywienia. Na działanie takiego suplementu korzystnie wpływa również dodatek wyciągu z zielonej herbaty, skórki grejpfruta i alg morskich regulujących poziom cholesterolu we krwi. Dodatek octu jabłkowego, dzięki zawartemu w nim kwasowi chlorogenowemu wpływa korzystnie na proces przyswajania insuliny.

