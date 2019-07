Na co pomaga spirulina, czyli tzw. „zielone mięso”?

Spirulina to alga o niezwykłych właściwościach. Mało kto wie, że ma aż 4 razy więcej białka niż mięso! Świetnie więc sprawdza się w diecie wegetariańskiej czy przy dużym wysiłku fizycznym. Przyjmowana w tabletkach, w płynie lub sproszkowana, zwiększa wytwarzanie czerwonych krwinek, pozytywnie wpływa na włosy, skórę i paznokcie czy też opóźnia procesy starzenia. Dlaczego jeszcze warto ją przyjmować?

Spirulina – składniki odżywcze

Sproszkowane algi, jak spirulina czy chlorella, uznawane są za jedne z najzdrowszych roślin. Nie bez powodu zyskały miano superfoods, czyli produktów spożywczych wyjątkowo bogatych w składniki odżywcze. Myśląc o nich w kontekście roślin, na ogół koncentrujemy się na witaminach, minerałach i antyoksydantach. Tymczasem cechą charakterystyczną spiruliny jest duża zawartość białka. Co więcej, spirulina zawiera wszystkie aminokwasy, których potrzebuje ludzki organizm, a nie potrafi ich sam wytworzyć. To oznacza, że spirulina jest idealna dla wegetarian i osób, które po prostu nie przepadają za mięsem. Suplement diety najczęściej występuje w formie proszku lub tabletek. Oczywiście trzeba pamiętać, że spirulina będzie miała smak wodorostów. Jeśli jednak dodamy ją do koktajlu czy naleśników lub wybierzemy tabletki, smak nie powinien być intensywny.

W spirulinie znajduje się jeszcze:

Beta-karoten.



Kwas foliowy.



Kwas linolenowy.



Sprzężony kwas linolowy.



Bioflawonoidy.



Fitocyjanina czyli ten bajeczny niebiesko-zielony pigment. Uważa się, że może mieć działanie oczyszczające i przeciwzapalne.

Żelazo.



Mangan.



Cynk.



Miedź.



Selen.



Witaminy A, C, D, E, K i witaminy z grupy B.

Właściwości prozdrowotne spiruliny

Sprawdź, na co pomaga spirulina:





Czytaj także:

Jak stracić 5 kilogramów w miesiąc?