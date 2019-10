Błonnik witalny – suplement diety, który może zastąpić warzywa i pełne ziarno?

Błonnik pokarmowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego układu pokarmowego. Jego niedobory w diecie skutkują spowolnieniem metabolizmu, zwiększają ryzyko rozwoju nowotworów jelita grubego i okrężnicy, a także mogą powodować inne problemy zdrowotne. Czym różni się błonnik pokarmowy, który dostarczamy do organizmu, spożywając warzywa i produkty pełnoziarniste od błonnika witalnego?

Błonnik witalny – właściwości

Błonnik witalny stał się niezwykle popularny wśród osób chcących schudnąć i poprawić swój stan zdrowia. Jest on naturalnym suplementem diety, do którego produkcji stosowana jest babka płesznik oraz babka jajowata. Rośliny te są źródłem substancje, które korzystnie wpływają na procesy trawienne i zapobiegają zaparciom. Dzięki absorpcji wody oraz pęcznieniu błonnik witalny pomaga zmniejszyć głód np. podczas stosowania niskokalorycznej diety odchudzającej. Ze względu na swoje działanie pozwala także ustabilizować ciśnienie tętnicze, zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy oraz miażdżycy, a także poprawić samopoczucie i odzyskać siły witalne.

Błonnik witalny na odchudzanie

Stosowanie błonnika witalnego w czasie odchudzania jest polecanym sposobem na szybszą redukcję zbędnych kilogramów. Jak już zostało wspomniane, reguluje on procesy trawienne, wpływa na przyśpieszenie metabolizmu oraz skutecznie usuwa zaparcia. Dodatkową zaletą błonnika witalnego jest jego działanie detoksykacyjne oraz to, że redukuje on napady głodu. Niestety, błonnik witalny nie jest lekiem na nadwagę, a niektórym osobom może wręcz zaszkodzić. Przed zastosowaniem suplementu warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem.

Błonnik witalny – czy może zastąpić jedzenie warzyw oraz pełnego ziarna?

Błonnik witalny nie zastąpi jedzenia warzyw oraz produktów pełnoziarnistych! Są one podstawą zdrowej diety odchudzającej oraz stanowią ważny składnik menu osób, które nie muszą redukować zbędnych kilogramów. Stosowanie błonnika witalnego nie może zastąpić włókna pokarmowego pochodzącego ze świeżych warzyw oraz pełnych ziaren. Co więcej, rezygnacja z tych pokarmów to prosta droga do niedoborów witamin, minerałów i innych problemów zdrowotnych.

Warzywa i pełne ziarna – dlaczego są ważnym składnikiem naszej diety?

Warzywa oraz produkty pełnoziarniste dostarczają do naszego organizmu nie tylko błonnik pokarmowy, który wykazuje podobne działanie, jak błonnik witalny, ale także są źródłem niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu witamin oraz minerałów. Powinny one stanowić podstawę zdrowej diety, która ma za zadanie prawidłowo odżywiać organizm oraz chronić przed coraz powszechniejszymi schorzeniami, do których zaliczana jest m.in. nadwaga i otyłość. Zdroworozsądkowe podejście do odżywiania nie wyklucza stosowania błonnika witalnego w celu uzupełnienia diety, jednak trzeba pamiętać, że ludzki organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować w przypadku, gdy stosujemy dietę, w której ilość błonnika przekracza dopuszczone normy.

Przedawkowanie błonnika

Błonnik witalny, jak każdy inny suplement, nie może być zamiennikiem odpowiednio zbilansowanej diety! Nadużywany, może spowodować poważne problemy zdrowotne, a wiele osób ma tendencję do tego, aby na własną rękę zwiększać dawkowanie stosowanych suplementów w przekonaniu, że wówczas zadziałają one szybciej i bardziej efektywnie. To ogromny błąd, który można przepłacić nawet życiem. Stosowanie błonnika witalnego w sposób niezgodny z zaleceniami producenta może doprowadzić do pęknięcia jelita w efekcie powstałego w nim zatoru, utrudnienia wchłaniania substancji odżywczych z przewodu pokarmowego oraz zaburzenia wchłaniania przyjmowanych leków.

Podczas stosowania diety bogatej w błonnik pokarmowy oraz przyjmowania suplementów z błonnikiem, trzeba pamiętać o zwiększeniu ilości wypijanej wody nawet do 3 litrów dziennie. Błonnika pokarmowego nie można przyjmować w formie suchego proszku, bo grozi to zatkaniem światła jelita!