Batonik, kabanosy, jabłko? Co powinno znaleźć się w śniadaniówce dziecka?

Anna Radowicka doradziła co powinno się znaleźć w śniadaniówce dziecka. – Najważniejsze jest to, żeby od momentu jak dziecko się obudzi do godziny zjadło śniadanie – zaznaczyła dietetyczka. Co doda energii? Obejrzyj materiał wideo:

Powszechnie wiadomo, że dzieci najchętniej sięgnęłyby po batoniki i słodkie drożdżówki. Tego nie neguje ekspertka, ale podkreśla, że najważniejszy jest skład. Nic nie stoi na przeszkodzie, by odżywcze batoniki przygotować w domu. Podobnie z drożdżówkami. Wówczas mamy możliwość wybrać takie produkty, które nie szkodzą zdrowiu, np. pełnoziarnista mąka czy orzechy.

Ekspertka podkreśliła, by uważać na owoce – podawać je, ale w rozsądnych ilościach. Same owoce spowodują szybki wzrost glukozy we krwi, a następnie szybki spadek. W efekcie dziecko będzie zmęczone i głodne.

Ile kalorii dziennie powinien spożywać uczeń?

Dzieci w wieku 7-8 lat, przy lekkiej aktywności fizycznej powinny spożywać około 1600 kalorii. Dziewczynki w wieku 10-12 2100 kalorii, a chłopcy 2400 kalorii. Starsze dzieci, w wieku 13-15 odpowiednio 2450 kalorii w przypadku dziewczynek i 3000 kalorii w przypadku chłopców.