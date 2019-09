Coraz młodsze osoby chorują na raka z powodu otyłości

Wśród młodszych osób wskaźnik otyłości rośnie w zastraszającym tempie. Szacuje się, że aż 340 milionów dzieci i młodzieży w wieku 5-19 lat miało nadwagę lub otyłość w 2016 r. Badanie opublikowane w czasopiśmie JAMA koncentrowało się na tym, jak wiek zachorowania na nowotwory w wyniku otyłości przesuwa się do coraz niższych wartości.

Alarmujące dane

W latach 2000-2016 wzrosła liczba diagnoz nowotworów związanych z otyłością w młodszych grupach wiekowych, przy czym największy wzrost dotyczy raka wątroby, tarczycy, pęcherzyka żółciowego. Również rak macicy występował częściej wśród młodszych kobiet. Warto jednak wiedzieć, że nowotwory o podłożu otyłości najczęściej obserwuje się u osób, które ukończyły 65 lat.

Naukowcy są w szoku, jak liczna grupa osób w wieku od 20 do 49 lat cierpi na tego rodzaju nowotwory. Jednak zatrważające są również statystyki dotyczące osób między 50. a 64. rokiem życia. Poinformowała o tym dr Siran Koroukian.

Badacze uzyskali dane od osób, u których zdiagnozowano nowotwory w latach 2000-2016. Przeprowadzili analizę danych w latach 2018-2019. Odkrycia dają nowe światło na problemy zdrowia publicznego i wskazują jasno, że niezbędne są programy mające na celu walkę z otyłościąoraz wdrożenie badań, które w odpowiednim czasie pozwolą podjąć skuteczne kroki lecznicze.

Rak związany z otyłością obejmuje m.in. raka odbytnicy, okrężnicy, macicy, jajnika, piersi, pęcherzyka żółciowego. Inne rodzaje tego nowotworu to rak żołądka, przełyku, wątroby, trzustki, nerek, tarczycy i niektórych innych narządów.

Otyłości można zapobiec

Otyłość jest powszechnym zagrożeniem dla zdrowia, ale można jej uniknąć. Jest przy tym jednym z głównych czynników ryzyka rozwoju wielu chorób, które mogą prowadzić do niepełnosprawności i przedwczesnej śmierci. Wiąże się m.in. z chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak nadciśnienie, udar i zawał serca, przyczynia się również do problemów z sercem innych niż zawały, a ponadto do cukrzycy i niektórych rodzajów raka.

Utrata masy ciała wiąże się z wieloma korzyściami zdrowotnymi, ale także ekonomicznymi. Dzięki zastosowaniu skutecznych strategii odchudzania u osób z nadwagą i otyłością zmniejsza się ryzyko wystąpienia powikłań.

W walce z otyłością może pomóc wprowadzenie kilku prostych zmian, w tym zmiana diety, wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej i unikanie niezdrowych praktyk, takich jak palenie papierosów czy picie alkoholu.

