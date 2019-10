Kiedy najlepiej przyjmować probiotyki? Nie popełniaj tych błędów

W jakim celu stosuje się probiotyki?

Probiotyki mogą poprawiać zdrowie jelit, zapobiegają też rozwojowi szkodliwych organizmów, wzmacniają barierę odpornościową i przywracają zdrowe bakterie po zaburzeniach chorobowych lub zażywaniu leków takich jak antybiotyki. Chociaż mogą one również wspierać zdrowie układu odpornościowego oraz zdrowie jamy ustnej, skóry i psychikę, badania nad tymi korzyściami są obecnie ograniczone

Niektóre żywe mikroorganizmy w suplementach probiotycznych występują również w żywności kiszonej lub fermentowanej, m.in. w jogurcie, kefirze, kapuście kiszonej i ogórkach kiszonych. Ich spożywanie wiąże się z niższym ciśnieniem krwi, poziomem cukru, cholesterolem i wagą. Jeśli nie spożywasz regularnie kiszonek, możesz rozważyć suplementację.

Czy czas przyjmowania ma znaczenie?

Niektórzy producenci probiotyków zalecają przyjmowanie suplementów na pusty żołądek, podczas gdy inni zalecają przyjmowanie ich wraz z jedzeniem. Chociaż trudno jest zmierzyć żywotność bakterii u ludzi, niektóre badania sugerują, że mikroorganizmy Saccharomyces boulardii przeżywają w równej liczbie z posiłkiem lub bez niego. Z drugiej strony Lactobacillus i Bifidobacterium przeżywają najlepiej, jeśli są spożywane do 30 minut przed posiłkiem.

Jednak ciągłość jest prawdopodobnie ważniejsza niż to, czy bierzesz probiotyk z jedzeniem czy bez. Pewne miesięczne badanie wykazało, że probiotyki powodowały pozytywne zmiany w mikrobiomie jelitowym, niezależnie od tego, czy były przyjmowane z posiłkiem.

Skład posiłków może być pomocny

Mikroorganizmy stosowane w probiotykach podlegają testom, aby upewnić się, że mogą przetrwać różne warunki w żołądku i jelitach. Niemniej jednak przyjmowanie probiotyków z określonymi pokarmami może zoptymalizować ich działanie.

W jednym z badańwskaźniki przeżycia mikroorganizmów w probiotykach poprawiły się, gdy suplement był przyjmowany razem z płatkami owsianymi lub mlekiem o niskiej zawartości tłuszczu, w porównaniu do tego, kiedy przyjmowano go tylko z wodą lub sokiem jabłkowym. Te badania sugerują, że niewielka ilość tłuszczu może poprawić przeżycie bakterii w przewodzie pokarmowym.

Probiotyki Lactobacillus mogą również lepiej przetrwać wraz z cukrem lub innymi węglowodanami, ponieważ glukoza chroni je w środowisku kwaśnym.

Postać probiotyku?

Możesz przyjmować probiotyki w różnych postaciach, w tym kapsułkach, pastylkach do ssania czy kroplach. Probiotyki można również znaleźć w kilku produktach spożywczych i napojach, w tym w niektórych jogurtach i zsiadłym mleku. Większość drobnoustrojów probiotycznych musi przeżyć wśród kwasów i enzymów trawiennych przed zasiedleniem jelita grubego.

Probiotyki w kapsułkach, tabletkach i jogurcie mają tendencję do przeżywania tam lepiej niż proszki, płyny lub inne pokarmy lub napoje, niezależnie od tego, kiedy są przyjmowane. Ponadto Lactobacillus, Bifidobacterium i Enterococci są bardziej odporne na kwas żołądkowy niż inne rodzaje bakterii. Większość szczepów Lactobacillus pochodzi z przewodu pokarmowego człowieka, więc jest z natury odporna na kwas żołądkowy.

Weź pod uwagę jakość

Badania pokazują, że 100 milionów do miliarda mikroorganizmów probiotycznych musi dotrzeć do jelita, abyś mógł doświadczyć korzyści zdrowotnych. Biorąc pod uwagę, że komórki probiotyczne mogą zginąć przez cały okres przydatności do spożycia, upewnij się, że kupujesz dobry produkt, który dostarcza co najmniej miliard żywych kultur.

Należy zażyć probiotyk przed upływem daty ważności i przechowywać go zgodnie z instrukcjami na etykiecie. Niektóre mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej, podczas gdy inne muszą być chłodzone.

Wybierz odpowiedni dla swojego stanu zdrowia

Jeśli zmagasz się z jakąś chorobą, możesz rozważyć konkretny szczep probiotyku lub skonsultować się z lekarzem, aby znaleźć taki, który jest dla ciebie najlepszy. Eksperci są zgodni, że ze szczepów Lactobacillus i Bifidobacterium skorzysta najwięcej osób. Lactobacillus rhamnosus GG i Saccharomyces boulardii mogą zmniejszać ryzyko biegunki związanej z antybiotykami.

Probiotyki zawierające Lactobacillus, Bifidobacterium i Saccharomyces boulardii wydają się łagodzić objawy u niektórych osób z zaparciami, zespołem jelita drażliwego (IBS) i kilkoma rodzajami biegunki.

Skutki uboczne i interakcje

Probiotyki zwykle nie powodują poważnych skutków ubocznych u zdrowych osób. Mogą jednak wystąpić niewielkie objawy, takie jak gazy i wzdęcia, co może z czasem ulec poprawie, ale przyjmowanie probiotyku w nocy może zmniejszyć objawy w ciągu dnia.

Jeśli weźmiesz probiotyk, aby zapobiec biegunce związanej z antybiotykiem, możesz zastanawiać się, czy antybiotyk zabije bakterie w twoim probiotyku. Nie wpłynie to jednak na szczepy opracowane w celu zapobiegania biegunce związanej z antybiotykami.

Jednoczesne przyjmowanie probiotyków i antybiotyków jest bezpieczne. Jeśli bierzesz inne leki lub suplementy, najlepiej omówić potencjalne interakcje z lekarzem. Jest tak, ponieważ probiotyki mogą wpłynąć na ich skuteczność.

