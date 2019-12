Przedawkowanie witaminy C – czy jest możliwe?

Witamina C uważana jest za bardzo bezpieczną. Istnieją teorie głoszące, że jej wyjątkowo wysokie dawki chronią przed nowotworami i pomagają leczyć raka, jednak nie mają one żadnego potwierdzenia naukowego, przynajmniej w przypadku podania doustnego. Okazuje się jednak, że niegroźna z pozoru witamina C może powodować pewne problemy zdrowotne, gdy przyjmujemy ją w nadmiarze i niezgodnie z naszym indywidualnym zapotrzebowaniem organizmu, które zależne jest od wielu czynników.

Witamina C – działanie

Witamina C uważana jest za najlepszą broń przeciwko przeziębieniu oraz grypie. Niestety, badania naukowe ostatecznie obaliły mit dotyczący niemal cudownych właściwości witaminy C i jej wpływu na funkcjonowanie układu immunologicznego. Okazało się, że nawet wysokie dawki kwasu askorbinowego nie są w stanie uchronić nas przed infekcją i nie skracają czasu jej trwania, jeżeli nie prowadzimy aktywnego trybu życia. Działanie ochronne witaminy C potwierdziło się jedynie w przypadku osób systematycznie przyjmujących ją przez dłuższy czas oraz uprawiających sport lub wykonujących ciężką pracę fizyczną. Badana grupa sportowców była o 50% mniej podatna na infekcje wirusowe.

Witamina C, choć nie jest skuteczną bronią przeciwko przeziębieniu, jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, bo redukuje wolne rodniki tlenowe. Antyoksydacyjne działanie witaminy C wykorzystywane jest nie tylko w medycynie (w profilaktyce przedwczesnego starzenia się organizmu i profilaktyce raka), ale także w kosmetyce. Systematycznie przyjmowany kwas askorbinowy wpływa na funkcjonowanie układu krwionośnego, umożliwia efektywne przyswajanie żelaza i pomaga chronić się przed anemią oraz zmniejsza ryzyko udaru.

Witamina C – zapotrzebowanie organizmu

Witamina C jest witaminą rozpuszczalną w wodzie, więc nie może być kumulowana w organizmie. Dzienna dawka witaminy C dla dzieci ustalona została na poziomie 40-50 mg. U osób dorosłych zapotrzebowanie na witaminę C wzrasta do 75-90 mg na dobę. Kilka miesięcy temu GIS ustalił maksymalną dawkę dobową witaminy C, którą mogą zawierać suplementy diety na 1000 mg. Warto jednak wiedzieć, że kwas askorbinowy z suplementów przyswaja się w znacznie mniejszej ilości niż kwas askorbinowy ze źródeł naturalnych, czyli obecny w pożywieniu np. dzikiej róży, czarnych porzeczkach, natce pietruszki, aronii, brokułach, czerwonej papryce i cytrusach.

Zapotrzebowanie organizmu na witaminę C wzrasta m.in. u osób palących papierosy, często sięgających po alkohol, kobiet ciężarnych i karmiących piersią oraz chorych na nadciśnienie tętnicze i choroby układu krążenia.

Przedawkowanie witaminy C

Przedawkowanie witaminy C ze źródeł naturalnych jest niemal niemożliwe. W przypadku suplementacji jest nieco inaczej; przyjmowanie dużych dawek witaminy C w formie tabletek może spowodować wystąpienie objawów przedawkowania w postaci zaburzeń ze strony układu pokarmowego, bólu brzucha oraz wysypki, która przypomina alergię kontaktową. Przedawkowanie kwasu askorbinowego nie jest zagrożeniem dla zdrowia i życia, ale w niektórych przypadkach, może spowodować dość nieprzyjemne problemy z układem moczowym. Nadmiar witaminy C usuwany jest z organizmu wraz z moczem, dlatego przyjmując duże dawki kwasu askorbinowego, możemy sprawić, że w nerkach zaczną tworzyć się kamienie. Prowadzi to do wystąpienia wyjątkowo bolesnej choroby, jaką jest kamica nerkowa oraz będącej jej objawem kolki nerkowej.

Podsumowując, witamina C nie wykazuje toksycznego działania na organizm, jednak jej nadużywanie może wiązać się z wystąpieniem objawów przedawkowania, a także sprzyjać powstawaniu kamieni w nerkach. Zgodnie z zaleceniami GIS na każdym opakowaniu suplementu z witaminą C musi znaleźć się informacja na ten temat.

