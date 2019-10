Czy karmienie piersią pozwala schudnąć?

Karmienie może pomóc zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, niektórych rodzajów raka piersi i raka jajnika. Macica może szybciej obkurczyć się do normalnego rozmiaru z powodu oksytocyny, która jest uwalniana podczas karmienia piersią. Ponadto, aby wyprodukować mleko, twoje ciało spala dodatkowe kalorie.

Karmienie a podaż kalorii

Karmienie piersią może pomóc w utracie wagi po porodzie. Mamy spalają około 500 dodatkowych kalorii dziennie, wytwarzając mleko, co może prowadzić do szybszej utraty wagi. Chociaż nie oznacza to, że karmienie piersią pozwoli ci cudownie schudnąć, to może przyspieszyć ten proces.

Tworzenie mleka wymaga wydatkowania 450 do 500 kalorii dziennie. Oznacza to, że dla matek o normalnej masie ciała na diecie 2000 kalorii dziennie, spożycie kalorii powinno obejmować około 500 dodatkowych kalorii dziennie, zwiększając ich dzienne spożycie do 2500 kalorii. Oczywiście, ile dodatkowych kalorii potrzebujesz, zależy od wieku, poziomu aktywności i częstotliwości karmienia piersią.

Spożywanie tylko 1800 kalorii dziennie powinno pomóc w stopniowym zmniejszeniu masy ciała, zapewniając jednocześnie dobry poziom energii. Pamiętaj jednak o spożywaniu zdrowych pokarmów, by nie zakłócić produkcji mleka i mieć dużo siły. Jeśli nie chcesz tracić wagi, spróbuj uzupełnić kalorie zdrowymi przekąskami, takimi jak masło orzechowe, banany i jogurt.

Karmienie a odchudzanie

Lekarze są zgodni co do tego, że karmienie piersią przyspiesza odchudzanie jednak nie ma rozstrzygających badań, które podają, że tylko karmienie wystarczy. Kobiety, które częściowo lub wyłącznie karmią piersią, tracą na wadze więcej w ciągu 3-6 miesięcy po urodzeniu niż te, które karmią tylko mlekiem modyfikowanym.

Jeśli planujesz schudnąć, oprócz karmienia piersią chcesz przestrzegać zdrowej diety i ćwicz. Takie połączenie powinno skutkować szybszym schudnięciem niż karmienie piersią. Porozmawiaj najpierw z lekarzem, jeśli chcesz zacząć specjalną dietę i wdrożyć plan ćwiczeń.

Co jeść w okresie karmienia?

Matki karmiące piersią powinny często pić wodę. Soki i słodkie napoje mogą prowadzić do przyrostu masy ciała, więc unikaj ich, jeśli próbujesz schudnąć. Nie oferują one również żadnej wartości odżywczej tobie ani twojemu dziecku.

Ogranicz spożycie kofeiny do około 200 mg (2-3 filiżanki kawy) dziennie. Picie zbyt dużej ilości kofeiny może powodować częstsze oddawanie moczu w większych ilościach, przez co tracisz niezbędne cenne płyny. Kofeina może również być niekorzystna dla dziecka.

Pokarmy bogate w białko, żelazo i wapń pomagają stymulować produkcję mleka. Spożywaj potrawy takie jak:

produkty pełnoziarniste

suszone owoce



ciemnozielone warzywa



jajka



owoce cytrusowe

chude mięso



owoce morza o niskiej zawartości rtęci



nabiał



strączki.

Jeśli zauważysz, że twoje dziecko ma wysypkę, biegunkę lub przekrwienie po karmieniu piersią, porozmawiaj z pediatrą. Może to być reakcja alergiczna na jeden z pokarmów.

W czasie karmienia warto unikać brukselki, kapusty i kalafiora, ponieważ te produkty mogą przyczynić się do wytwarzania gazów. Należy unikać ryb o wysokiej zawartości rtęci, takich jak miecznik czy makrela królewska, aby ograniczyć narażenie dziecka na działanie szkodliwych pierwiastków. Matki karmiące piersią powinny zawsze unikać tytoniu, narkotyków i alkoholu. Substancje te mogą przenikać przez mleko matki do dziecka i powodować szkody.

