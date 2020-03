Nie tylko zdobi ogródek, ale także wspomaga nasze zdrowie. Co potrafi ostropest plamisty?

Z owoców przypominających ziarna można otrzymać ekstrakt bogaty we wspomagającą działanie wątroby sylimarynę. Ponadto z nasion ostropestu można stworzyć olej, który nie tylko pozytywnie wpłynie na zdrowie, ale również świetnie sprawdzi się w kuchni. Obejrzyjcie materiał aby przekonać się, co jeszcze kryje w sobie niezwykła roślina.

Ostropest jest najczęściej zalecanym ziołem przeznaczonym do łagodzenia dolegliwości wątroby, a w przypadku zdrowej wątroby – do ochrony przed szkodliwymi toksynami. Ostropest jest dostępny w kapsułkach, ale można go znaleźć również w postaci ekstraktu. Czasem nazywany jest sylimaryną, która jest aktywnym składnikiem nasion. Możliwe jest także spożywanie sproszkowanych nasion.



Ostropest jest rośliną kwitnącą z rodziny stokrotek, spotkać można ją w Europie, Afryce Północnej i na terenach środkowowschodnich. Udowodniono klinicznie, że poprawia czynność wątroby i naprawia uszkodzenia tego narządu. Sylimaryna o standardowym 80-procentowym stężeniu jest zalecana w postaci tabletek lub ekstraktów w dawkach od 100 do 1000 mg.



Osoby z zaburzeniami czynności wątroby często przyjmują 300 mg sylimaryny trzy razy dziennie. Bez względu na to, czy wątroba wymaga leczenia lub ochrony, ostropest plamisty może być stosowany tak długo, jak zechcesz. Do sporządzania nalewek najlepiej używać nasion tej rośliny.

