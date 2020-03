Te zmiany na skórze mogą świadczyć o chorej wątrobie

Wątroba może przez długi czas chorować bezobjawowo, co powoduje, że o jej schorzeniach zwykle dowiadujemy się, kiedy są już w zaawansowanym stadium. Do pierwszych objawów schorzeń wątroby możemy zaliczyć zmiany skórne, które pojawiają się na twarzy, szyi, dekolcie oraz na brzuchu i dłoniach. Co ciekawe, nie są to tzw. plamy wątrobowe, czyli zmiany barwnikowe, które związane są z ekspozycją skóry na słońce.

Plamy wątrobowe – czy plamy starcze to objaw chorej wątroby?

Pierwsze plamy starcze mogą pojawić się bardzo wcześnie, bo już po 30. roku życia. Są one związane z częstym przebywaniem na słońcu i poparzeniami słonecznymi, które prowadzą do przedwczesnego starzenia się skóry. Plamy starcze, nazywane też plamami wątrobowymi, nie mają wile wspólnego z chorą wątrobą. Zmiany skórne, które są objawem schorzeń wątroby, obejmują wprawdzie zmianę zabarwienia skóry i nadmierne nagromadzenie komórek barwnikowych np. w okolicy powiek i ust, ale nie obejmują przebarwień, które związane są z działaniem promieni słonecznych. Jak odróżnić typowe zmiany skórne, które świadczą o chorej wątrobie od plam starczych i innych przebarwień np. związanych z przyjmowaniem leków o działaniu fotouczulającym?

Choroby wątroby – przyczyny

Większość chorób wątroby związana jest z naszym trybem życia i stosowaną dietą. Ich pojawieniu się sprzyja nadwaga, otyłość, stosowanie diety bogatej w tłuszcze, spożywanie nadmiernej ilości alkoholu oraz nierozsądne przyjmowanie niektórych leków i suplementów diety.

Choroby wątroby – objawy

Ból wątroby, a raczej otaczających ją tkanek, pojawia się dopiero wówczas, gdy narząd ulega znacznemu powiększeniu. Wątroba nie jest narządem unerwionym, więc nie powoduje żadnych dolegliwości bólowych. Trzeba o tym pamiętać, bo narząd ten może przez wiele lat chorować całkowicie bezobjawowo. Dzieje się tak, ponieważ niezwykłe zdolności regeneracyjne wątroby powodują, że nawet znacznie uszkodzony narząd może nadal efektywnie spełniać swoje funkcje. Jednym z pierwszych objawów chorób wątroby mogą być zmiany skórne, zmiany w obrębie paznokci i owłosienia, a także inne dolegliwości, które mają bezpośredni związek ze skórą. Warto dowiedzieć się na ten temat więcej, aby móc szybko zareagować i udać się do lekarza.

Chora wątroba a zmiany na skórze. 5 niepokojących objawów

1. Żółte zabarwienie skóry i gałek ocznych

Żółte zabarwienie skóry i gałek ocznych to objawy żółtaczki. Są one wskazaniem do wykonania prób wątrobowych oraz zdiagnozowania przyczyny problemu. Czasami zabarwienie skóry na żółte lub pomarańczowe pojawia się w wyniku zakażenia wirusowymi chorobami wątroby; może być też całkowicie niegroźne, bo związane jest też ze spożywaniem dużej ilości soku z marchwi (wówczas zażółcenie obejmuje jedynie skórę) oraz nagromadzeniem w skórze karotenoidów. Żółtaczka lub jej podejrzenie jest zawsze wskazaniem do wizyty u lekarza.

2. Brązowe zabarwienie powiek

Brązowe powieki pojawiają się u osób chorych na wątrobę. Ma to związek z nieprawidłowym gromadzeniem się komórek barwnikowych. W tym przypadku może także wystąpić brązowe zabarwienie skóry w okolicy ust. Zmiany te nie są związane z działaniem promieni słonecznych oraz starzeniem się skóry. W przypadku chorób wątroby brązowe plany mogą pojawić się także po wewnętrznej stronie policzków (na błonie śluzowej) oraz na błonie śluzowej powiek. Duże i intensywnej barwy plamy związane ze schorzeniami wątroby mogą być także zlokalizowane na grzbietowej części dłoni. Od zmian związanych z naturalnymi procesami starzenia się skóry różni je przede wszystkim intensywna barwa.

3. Żółte grudki na powiekach

Żółte grudki na powiekach, czyli tzw. kępki żółte pojawiają się w wyniku długotrwale podniesionego poziomu cholesterolu we krwi. Zlokalizowane są najczęściej w okolicy wewnętrznego kącika oka i mogą mieć różne rozmiary.

4. Świąd skóry

Uporczywy świąd skóry o różnym nasileniu to kolejny z objawów chorej wątroby. Uczucie swędzenia obejmuje przede wszystkim kończyny górne oraz podeszwy stóp.

5. Rumień na dłoniach

Zaczerwienienie i ocieplenie skóry dłoni może świadczyć o marskości wątroby. Rumień może pojawić się też na podeszwach stóp.

Do innych objawów chorej wątroby, zaliczamy m.in.:

bruzdy i białe plamy na paznokciach,



uwypuklenie płytki paznokcia,



zanik owłosienia na ramionach, w dołach pachowych i w okolicy intymnej,



„pajączki” na szyi i dekolcie,

widoczne naczynia krwionośne wokół pępka.

