Piołun wraca do łask. Co potrafi to ziele?

Piołun – podstawowe informacje

Piołun, nazywany także bylicą piołunem, wermutem lub absyntem, występuje nie tylko na całym obszarze Polski, ale także można go spotkać w wielu krajach Europy oraz na innych kontynentach. Zwykle porasta miejsca, na które zwraca się mało uwagi, czyli w zaroślach, rowach, przy drogach, na skarpach itp. Najczęściej można go spotkać na suchych i słonecznych stanowiskach, gdzie gleby są dobrze przepuszczalne. Piołun zaliczany jest do rodziny astrowatych, jest rośliną wieloletnią, która może mieć nawet 2 m wysokości. Można go rozpoznać po grubym kłączu, rozgałęzionych łodygach, srebrnych, „owłosionych” pędach oraz lancetowatych, szczytowych liściach. Ponadto liście, podobnie jak pędy, mają białą spodnią warstwę. Roślina kwitnie w lipcu i sierpniu i pojawiają się na niej wtedy żółte kwiaty w postaci koszyczków. Piołun jest także surowcem lekarskim, z którego wykorzystuje się głównie ususzone liście. Ponadto roślina znajduje także zastosowanie jako przyprawa np. do dań mięsnych, surowiec do produkcji wermutu oraz wyciąg w produktach służących ochronie roślin przed szkodnikami.

Właściwości piołunu

Piołun zawiera olejki eteryczne, które nadają mu charakterystycznego, gorzkiego smaku i mocnego aromatu. Warto podkreślić, że ich zawartość może być zróżnicowana i zależy między innymi od fazy rozwoju rośliny – większa zawartość olejków eterycznych znajduje się w roślinach kwitnących niż w roślinach w czasie wzrostu (wegetacji), dlatego też cechuje je także mniejsza ilość związków odpowiedzialnych za gorzki smak. Oprócz tego ziele zawiera glikozydy gorczyczne (absyntynę), sole mineralne (zawierają pierwiastki takie jak potas, żelazo i miedź), witaminę C, kwasy organiczne, flawonoidy oraz żywice.

Kiedy warto stosować piołun?

Warto podkreślić, że właściwości lecznicze piołunu znane były już w starożytności, gdzie podobnie jak rumianku, mięty i czosnku, Sumerowie stosowali go na różne dolegliwości. Obecnie piołun warto stosować u osób niemających łaknienia, gdyż pobudza apetyt. Dodatkowo można stosować go po przejedzeniu, gdyż poprawia trawienie, usuwając nieprzyjemne dolegliwości żołądkowe takie jak wzdęcia i nudności. Stwierdzono także, że piołun działa toksycznie na pasożyty, w tym owsiki, pasożyty jelitowe, a także przebywające na skórze wszy. Ziele piołunu sprawdza się także w pielęgnacji oczu. Wystarczy przygotować napar z 1 łyżeczki piołunu oraz zalać 150 ml wody i następnie namoczyć w nim płatki kosmetyczne. Tak przygotowany okład na powieki zlikwiduje zaczerwienie oczu. W formie okładów piołun stosowany jest także np. na zmęczone nogi. Niektórzy uważają, że jest także skuteczny w odstraszaniu owadów, dlatego przyda się podczas leśnych bądź górskich wycieczek, a także podczas wieczorów nad jeziorem. Jeśli umieści się go w niewielkich torebeczkach i powiesi w szafie, rzekomo skutecznie odstrasza mole.

Piołun – o czym trzeba pamiętać, stosując ziele?

Stosując piołun, należy mieć na uwadze to, że w większych dawkach bądź zażywany przewlekle może być szkodliwy. Ze względu na to, że silnie działa na ośrodkowy układ nerwowy, duże dawki mogą prowadzić do nadpobudliwości, wywoływać drgawki i potliwość, a czasem nawet śmierć. Nie poleca się jego stosowania kobietom w ciąży, gdyż może prowadzić do poronienia, a także u osób z chorobami układu pokarmowego, w tym ostrych stanach nieżytowych.

WAŻNE! Należy pamiętać, aby piołun stosować ostrożnie, w niewielkich dawkach i przez krótki czas. Trzeba bezwzględnie przestrzegać wskazań opisanych na opakowaniu.

