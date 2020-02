Leczenie boreliozy. Czy dwa związki roślinne są silniejsze niż antybiotyk?

Naukowcy z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore oraz z California Center for Functional Medicine and Focus Health w Berkeley, przeprowadzili nowe badanie, które doprowadziło ich do przekonania, że ​​dwie określone rośliny mogą być skuteczniejsze niż antybiotyki w walce z boreliozą.

W swoich badaniach – których odkrycia pojawiają się w czasopiśmie Frontiers in Medicine – badacze przeanalizowali potencjał 14 różnych ekstraktów roślinnych w zabijaniu B. burgdorferi.

Dwie kluczowe rośliny

Porównali wyniki z wynikami dwóch tradycyjnych leków przeciw boreliozie: doksycykliny i cefuroksymu. Badacze wyparli każdy z tych ekstraktów roślinnych ze swobodnego (planktonicznego) B. burgdorferi i mikrokolonii tej bakterii -–agregatów komórek bakteryjnych.

Testy in vitro sugerowały, że wyciągi z siedmiu różnych roślin były skuteczniejsze przeciwko bakteriom z Lyme niż doksycyklina i cefuroksym.

Omawiane rośliny to: czarny orzech (Juglans nigra), koci pazur (Uncaria tomentosa), piołun (Artemisia annua), śródziemnomorski rockrose (Cistus incanus), chińska jarmułka (Scutellaria baicalensis), Nibima (Cryptolepis sanguinolenta) i rdest japoński (Polygonum cuspidatum).

Naukowcy zauważają, że te o największej aktywności przeciwbakteryjnej skierowanej przeciwko B. burgdorferi to Nibima i rdest japoński.

Naturalne związki w walce z boreliozą

Aktywnym składnikiem Nibimy jest alkaloid zwany kryptolepiną, który ludzie tradycyjnie stosowali przeciwko malarii, zapaleniu wątroby, posocznicy i gruźlicy. Rdest japoński zawiera przeciwutleniacz zwany resweratrolem. Niektóre badania sugerują, że resweratrol może mieć właściwości przeciwnowotworowe i może chronić zdrowie serca i mózgu.

Chociaż obecne odkrycia wskazują, że wiele roślin ma obiecujące zastosowanie w leczeniu boreliozy, naukowcy ostrzegają, że badania na zwierzętach i ludziach są nadal konieczne w celu potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa naturalnych środków.

