Ten związek roślinny może obniżać ciśnienie krwi

Naukowcy z Szpitala Ludowego Dongguan Shilong z Południowego Uniwersytetu Medycznego w Chinach zainteresowali się kwercetyną – jest ona flawonoidem, który naturalnie występuje w wielu produktach spożywczych, w tym warzywach, owocach, winie, orzechach, czerwonej cebuli, jarmużu i czarnej herbacie. Według autorów niedawnego przeglądu „zgromadzone dowody wskazują, że kwercetyna ma ochronne działanie przeciwzapalne, a także przeciwutleniające i może być użyteczna w leczeniu niezliczonych stanów przewlekłych”.

Jednak pomimo pewnych zachęcających wyników, badania na ludziach – zamiast badań na zwierzętach lub eksperymentów na tkankach – dały niespójne wyniki. Do tej pory naukowcy przeprowadzili kilka metaanaliz, aby zbadać zebrane wyniki tych badań. Aby rozwiązać ten problem, autorzy obecnego artykułu przeanalizowali badania, w których badano wpływ kwercetyny na szereg czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym ciśnienie krwi, profile lipidów i poziomy glukozy.

Czytaj także:

Czy kolor ma znaczenie? Co kryje się w barwach warzyw i owoców

Wpływ na ciśnienie krwi

Nie stwierdzono istotnego wpływu kwercetyny na poziom glukozy lub profile lipidowe. Jednak gdy analizowano tylko dane z badań, w których zastosowano równoległy plan i trwał on 8 tygodni lub dłużej, wydawało się, że kwercetyna poprawia poziom cholesterolu i trójglicerydów o wysokiej gęstości.

Największą zaletą kwercetyny był jednak jej wpływ na ciśnienie krwi. Odkrycia wykazały, że kwercetyna obniżyła zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi. Skurczowe ciśnienie krwi to ciśnienie w tętnicach, gdy serce kurczy się, a rozkurczowe ciśnienie krwi to ciśnienie krwi, gdy serce spoczywa między uderzeniami. Na przykład, jeśli czyjeś ciśnienie krwi wynosi 120/80 mm Hg, pierwsza liczba odnosi się do ciśnienia skurczowego, a druga oznacza ciśnienie rozkurczowe. Średnio kwercetyna obniżyła skurczowe ciśnienie krwi o 3,09 mm Hg, a rozkurczowe ciśnienie krwi o 2,86 mm Hg.

Autorzy wyjaśniają, że obniżenie ciśnienia krwi o ponad 10 mm Hg obniża ryzyko sercowo-naczyniowe o 50 proc. w przypadku niewydolności serca, o 35-40 proc. w przypadku udaru oraz o około 20-25 proc. w przypadku zawału mięśnia sercowego. Korzystny wpływ kwercetyny na ciśnienie krwi stwierdzony w badaniu potwierdza stosowanie kwercetyny jako terapii wspomagającej u pacjentów z nadciśnieniem. Innymi słowy, kwercetyna może zwiększyć korzyści wynikające z przyjmowania leków przeciwnadciśnieniowych i zmiany stylu życia, pomagając w ten sposób zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe.

Czytaj także:

Czerwona cebula jest super! A to 9 powodów, dzięki którym już nigdy nie powiesz inaczej