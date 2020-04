Dlaczego witamina C nie działa i skąd się wziął ten mit? Lekarz Łukasz Durajski tłumaczy

Przy pierwszych objawach infekcji część z nas, aby zdusić chorobę w zarodku, sięga po witaminę C. Zdaniem lek. Łukasza Durajskiego, to najgorsze co możemy dla siebie w tym czasie zrobić. Co warto wiedzieć o witaminie i jak stosować z korzyścią dla zdrowia? – Oczywiście ona wspiera nasz układ odpornościowy i pomaga nam, ale musimy pamiętać, że ma to znaczenie, jeśli robimy to regularnie i wcześniej. Gdy robimy to nagle, ona nie ma czasu, żeby zadziałać – powiedział. – Nie skupiajmy się na kapsułkach i suplementach. Mamy bardzo dobre źródło, którym jest po prostu dieta – dodał.

Witamina C jest rozpuszczalną w wodzie witaminą, która odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowia tkanki łącznej organizmu. Jest także silnym przeciwutleniaczem. Nasze ciało wykorzystuje jej naprawdę sporo, dlatego tak ważne jest codzienne spożycie witaminy C, by nasz organizm mógł zatrzymać niezbędne zapasy.

Witamina C – funkcje

Witamina C pełni wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka. Oto niektóre z nich:

Witamina C jako silny przeciwutleniacz walczy z wolnymi rodnikami, a więc chroni organizm przed rozwojem choroby nowotworowej, zapobiega wystąpieniu stresu oksydacyjnego oraz spowalnia procesy starzenia.



Witamina C wspiera funkcjonowanie układu immunologicznego, a więc chroni przed chorobami i infekcjami.



Witamina C wspiera wytwarzanie i utrzymywanie kolagenu w skórze, a więc pozwala zachować młody wygląd.



Witamina C jest wykorzystywana w przemyśle spożywczym jako naturalny konserwant.



WItamina C uczestniczy w metabolizowaniu tłuszczów i zapobiega chorobom układu krążenia.

Witamina C – niedobór

Chwilowy niedobór witaminy C nie jest zbyt uciążliwy i bardzo łatwo sobie z nim poradzić. Dużo gorzej, gdy niedobór ma charakter długotrwały – wówczas występują bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Objawy, które powinny zaniepokoić to m.in.:

łatwość powstawania siniaków,



obrzęk, stany zapalne i krwawienie dziąseł,



powolne gojenie się ran i krwawienie z nosa,



suche i rozdwojone włosy,



obrzęki i ból stawów,



suche, czerwone plamy na skórze,



szorstka i łuszcząca się skóra,



osłabienie układu odpornościowego.



Szkorbut, choroba, która dziś właściwie nie występuje, jest wynikiem znacznego niedoboru witaminy C. Gdy synteza kolagenu ulega zaburzeniu, ściany naczyń stają kruche i może dochodzić do krwawień. W przeszłości na szkorbut często chorowali żeglarze, którzy nie mieli dostępu do produktów stanowiących źródło tej witaminy. Choroba prowadziła nawet do śmierci. Na szczęście można jej łatwo zapobiec. Do czynników ryzyka, zwiększających szanse zachorowania na szkorbut zalicza się:

występowanie chorób utrudniających wchłanianie witaminy C,



uzależnienie od alkoholu,



skrajne niedożywienie.

Witamina C – dieta i suplementacja

Zalecane dzienne spożycie dla witaminy C wynosi 90 mg dla mężczyzn i 75 mg dla kobiet. Palacze powinni spożywać dodatkowe 35 mg na dzień, ponieważ tytoń zmniejsza wchłanianie witaminy C. Potrzebujemy bardzo mało witaminy C, aby zapobiec szkorbutowi. Wystarczy 10 mg dziennie, a taką ilość witaminy C znajdziemy w soku z połowy cytryny. Warto wiedzieć, że witamina C szybko ulega rozpadowi pod wpływem ciepła, więc surowe owoce i warzywa są lepszym źródłem niż gotowane. Produkty, w których znajduje się najwięcej witaminy C to:

czarna porzeczka,



czerwona papryka,



kiwi,



liczi,



cytryny,



pietruszka,



pomarańcze.



Nasz organizm magazynuje witaminę C w niewielkich ilościach, dlatego tak ważne jest, by codziennie spożywać świeże owoce i warzywa.

