Czy sok z kiszonki wyleczy kaca? Badania naukowe są w tej kwestii jednoznaczne

Alkohol działa moczopędnie, co oznacza, że ​​zwiększa produkcję moczu i przyspiesza utratę płynów i elektrolitów. Z tego powodu picie nadmiernych ilości alkoholu może powodować odwodnienie i zaburzenia równowagi elektrolitowej, co może przyczyniać się do objawów kaca. Sok z kiszonki zawiera sód i potas, które są ważnymi elektrolitami, które mogą zostać utracone z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. Dlatego picie soku z kiszonki może teoretycznie pomóc w leczeniu i korygowaniu zaburzeń równowagi elektrolitowej, co może zmniejszyć objawy kaca.

Sok z koszonki na kaca – tylko w małych ilościach

Jednak badania nad wpływem soku z kiszonki sugerują, że może on nie mieć dużego wpływu na poziom elektrolitów. Na przykład, jedno badanie na 9 osobach wykazało, że wypicie 90 ml kiszonki nie zmienia znacząco stężenia elektrolitów we krwi. Inne małe badanie wykazało, że picie soku z kiszonki po wysiłku nie zwiększyło poziomu sodu we krwi. Potrzebne są dalsze badania na dużą skalę, aby ocenić, w jaki sposób picie soku z kiszonki może wpływać na poziom elektrolitów, odwodnienie i objawy kaca. Chociaż badania sugerują, że picie kiszonki może nie wpływać znacząco na poziom elektrolitów, spożywanie zbyt dużej ilości może zaszkodzić zdrowiu.

Kiszonka jest bogata w sód, ponieważ zawiera aż 230 mg sodu w zaledwie 2 łyżkach stołowych (30 ml). Zaleca się zmniejszenie spożycia sodu, aby pomóc obniżyć ciśnienie krwi u osób z wysokim ciśnieniem krwi. Ponadto kwas octowy w soku z kiszonki może pogorszyć niektóre problemy trawienne, w tym gazy, wzdęcia, ból brzucha i biegunkę. Jeśli zdecydujesz się pić sok z kiszonki w celu leczenia kaca, trzymaj się niewielkiej ilości około 2–3 łyżek stołowych (30–45 ml) i przerwij stosowanie, jeśli wystąpią jakiekolwiek niepożądane skutki.

