Nawet picie „niskiego ryzyka” może być szkodliwe

Pijacy umiarkowani „nie są izolowani przed krzywdą”, piszą naukowcy prowadzeni przez dr Adama Sherka z Canadian Institute for Substance Use Research na University of Victoria w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.

Wytyczne kanadyjskiego rządu dotyczące niskiego ryzyka mówią, że kobiety powinny spożywać nie więcej niż około 10 napojów tygodniowo, a mężczyźni nie więcej niż 15. („Napój” to 12 uncji piwa, 5 uncji wina lub 1,5 uncji innego alkoholu). Limity te są nieco wyższe niż w Stanach Zjednoczonych i przekraczają limity większości innych krajów o wysokim dochodzie.

W swoich badaniach Sherk i jego koledzy odkryli, że w Kolumbii Brytyjskiej znaczna część zgonów spowodowanych spożyciem alkoholu była doświadczana przez osoby pijące zgodnie z tymi wytycznymi. Na przykład ponad 50 procent zgonów z powodu raka spowodowanych spożywaniem alkoholu miało miejsce u osób pijących umiarkowanie. Ponadto 38 procent wszystkich zgonów związanych z alkoholem miało miejsce u osób pijących poniżej tygodniowych limitów lub wśród byłych osób pijących.

Alkohol – Im mniej, tym lepiej

Jednak dla kobiet spożywanie alkoholu zgodnie z wytycznymi zapewniało pewną ochronę przed śmiercią na zawał serca, udar mózgu i cukrzycę. Niemniej „wydaje się, że jego działanie ochronne nie dotyczyło mężczyzn”, piszą autorzy, „którzy doświadczyli szkody na wszystkich poziomach picia”.

Do swoich badań naukowcy zastosowali nowy, otwarty model – Międzynarodowy Model Szkód i Polityki Alkoholowej (InterMAHP) – który może być wykorzystany do oszacowania szkód alkoholowych w kraju lub stanie, łącznie lub przez grupę osób pijących. Wykorzystali dane na temat narażenia na alkohol specyficzne dla Kolumbii Brytyjskiej z badań dotyczących używania substancji, dane szpitalne z Canadian Institute for Health Information i dane dotyczące śmiertelności z Statistics Canada's Vital Statistics.

Z powodu tych wyników Sherk i koledzy twierdzą, że niektóre krajowe wytyczne dotyczące picia, które są publikowane przez wiele krajów, aby pomóc osobom podejmującym świadome decyzje zdrowotne, mogą być zbyt wysokie.

Sherk sugeruje, że limity wytycznych powinny zostać obniżone, aby odpowiadały limitom w Holandii: „Nie pij lub, jeśli to zrobisz, pij nie więcej niż jeden napój dziennie”.

Ogólnie rzecz biorąc, mówi, że najlepszą radą jest ostrożność: „Jeśli chodzi o spożywanie alkoholu, mniej znaczy lepiej”.

