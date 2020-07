Kto powinien zbadać poziom witaminy D przed rozpoczęciem suplementacji?

Od kilku lat witamina D3 jest obowiązkowym elementem suplementacji u osób dorosłych oraz u dzieci. Lekarze przestrzegają jednak przed skutkami ubocznymi, jakie wiążą się z jej przedawkowaniem. Okazuje się, że w okresie letnim 90% dziennego zapotrzebowania na tę witaminę zaspokaja 15-minutowe przebywania na słońcu w godzinach 8-15. Czy w takim razie suplementacja jest konieczna i bezpieczna dla zdrowia? Kiedy sięgać po witaminę D?

Witamina D suplementacja – o tym musisz pamiętać

Suplementy diety zgodnie ze swoją definicją, stanowią jedynie uzupełnienie normalnej, zdrowej diety i nie mogą być jej zamiennikiem. W przypadku większości witamin i minerałów mamy do czynienia z substancjami, które dostarczamy do organizmu wraz z pożywieniem lub są one syntetyzowane przez organizm z dostarczanych mu związków. W przypadku witaminy D jest inaczej. Jedynie niewielki odsetek zapotrzebowania organizmu na witaminę D zaspokajamy dzięki spożywaniu określonych produktów spożywczych. Większość syntetyzowana jest w komórkach skóry pod wpływem działania promieniowania UVB. Oznacza to, że w celu zapewnienia naszemu organizmowi optymalnej dawki tej witaminy, powinniśmy przebywać na słońcu. W naszej strefie klimatycznej zaspokojenie zapotrzebowania organizmu na witaminę D w sezonie jesienno-zimowym oraz wczesną wiosną może być trudne, dlatego lekarze zalecają suplementację. Powinna być to jednak suplementacja dobrze dobrana i poprzedzona badaniami, które określą, czy faktycznie w naszym organizmie występują niedobory witaminy D.

Tak naprawdę nazwa „witamina D” nie ma wiele wspólnego z prawdą, bo mamy do czynienia z rozpuszczalnym w tłuszczach związkiem steroidowym. Jest to sporym zagrożeniem, gdyż nadmiar witaminy D (oraz witaminy E, K i A) nie jest usuwany z organizmu wraz z moczem. Co więcej, stwierdzone niedobory witaminy D najczęściej wymagają nie suplementacji, ale stosowania leków, które dostarczają do organizmu jej optymalne dawki. W przypadku suplementów mamy do czynienia jedynie z dawką terapeutyczną, która nie zawsze jest wystarczająca, aby uzupełnić istniejące niedobory witaminy D i tym samym poprawić stan naszego zdrowia.

Niedobór witaminy D – kto jest najbardziej narażony?

Lekarze przestrzegają przed długotrwałą suplementacją witaminy D. W okresie letnim nie powinniśmy wcale sięgać po zawierające ją leki i suplementy. Wyjątek stanowią niemowlęta, którym należy podawać dawkę witaminy D, którą ustali lekarz i najlepiej w formie poleconego przez pediatrę preparatu.

Na niedobory witaminy D (także w okresie letnim) mogą cierpieć m.in.:

osoby z nadwagą i otyłością,



osoby przebywające jedynie w domu, szpitalu lub zakładzie opiekuńczym np. osoby sparaliżowane,



osoby starsze, które ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać ze słońca,



osoby chorujące na osteoporozę,



wegetarianie i weganie,



kobiety w ciąży i karmiące piersią,



osoby stosujące kremy przeciwsłoneczne z wysokim filtrem,



osoby pracujące w nocy i nadrabiające braki snu w dzień,



osoby wykonujące pracę w zamkniętych pomieszczeniach.

Kiedy wykonać badanie poziomu witaminy D w organizmie?

Badanie poziomu witaminy D w organizmie przed rozpoczęciem suplementacji powinny wykonać przede wszystkim osoby, które spędzają dużo czasu na słońcu w okresie letnim. Latem suplementacja witaminy D oraz przyjmowanie preparatów wielowitaminowych, które mają ją w składzie, nie jest wskazana. Coraz większa grupa lekarzy zaleca wykonanie badań także przed rozpoczęciem suplementacji w sezonie jesienno-zimowym. Ma to związek z tym, że niektóre suplementy okazują się nieskuteczne, bo zawierają znacznie mniejsze dawki witaminy D, niż deklaruje to producent. Jeżeli faktycznie występują w organizmie niedobory, konieczne jest zastosowanie leku o potwierdzonej skuteczności działania, a nie suplementu, który działa jedynie profilaktycznie i nie zawsze w sposób efektywny.