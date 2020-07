Badanie poziomu witaminy D we krwi – czy i kiedy warto je wykonać?

Witamina D jest składnikiem odżywczym, który organizm wytwarza pod wpływem światła słonecznego. Występuje również w niektórych produktach spożywczych, takich jak tłuste ryby i żółtko jaja. Witamina D pełni kilka ważnych ról w całym organizmie. Na przykład pomaga organizmowi wchłaniać wapń, aby zachować zdrowie kości. Wspomaga również pracę mięśni i nerwów.

Test 25-hydroksywitaminy D mierzy poziom witaminy D w organizmie. Do przeprowadzenia testu pobiera się próbkę krwi.

Czytaj także:

Masz cukrzycę? Dodaj do diety te produkty. To prawdziwe superfoods!

Czego oczekiwać po badaniu?

Test 25-hydroksywitaminy D obejmuje pobranie próbki krwi. Aby pobrać próbkę krwi, pielęgniarka najpierw oczyści skórę na zgięciu ramienia. Następnie pobiera krew za pomocą igły. Po zebraniu wystarczającej ilości krwi usuwa igłę i uciska ranę z pomocą gazika, by zatamować ewentualny wypływ krwi.

Test 25-hydroksywitaminy D jest bezpieczny i zwykle nie powoduje skutków ubocznych. Jednak po pobraniu niektórzy ludzie mogą czuć się słabo. Inni mogą zauważyć zasinienie lub ból wokół igły, który może utrzymywać się przez kilka dni. Dlatego po każdym pobraniu krwi zaleca się poczekać kilka minut w przychodni przed powrotem do domu.

Powody wykonywania badań

Niski poziom witaminy D może powodować szereg problemów. U dzieci niedobór witaminy D może powodować krzywicę, która pojawia się, gdy kości stają się miękkie i łatwo uginają się. U dorosłych niski poziom witaminy D może prowadzić do osteomalacji, która powoduje osłabienie kości i ból.

Niektóre grupy są bardziej narażone na niedobór witaminy D niż inne, więc osoby należące do nich powinny poddać się takim badaniom. Wśród tych osób znajdują się;

osoby starsze i osoby o ciemniejszej karnacji, ponieważ ich skóra jest mniej zdolna do syntezy witaminy D ze światła słonecznego

osoby z otyłością, ponieważ komórki tłuszczowe mogą wiązać witaminę D i zapobiegać jej przedostawaniu się do krwiobiegu

osoby z osteoporozą, celiakią i innymi schorzeniami, które wpływają na wchłanianie witaminy D

osoby, które przeszły operację bajpasu żołądka.

Lekarz może również zalecić ten test osobie z nieprawidłowym poziomem wapnia i fosforu we krwi. Niektórzy badacze twierdzą, że badanie przesiewowe grup ryzyka pod kątem niedoboru witaminy D byłoby opłacalnym sposobem zapobiegania chorobom. Jednak grupa zadaniowa ds. usług prewencyjnych opublikowała w 2014 r. oświadczenie stwierdzające, że nie ma wystarczających dowodów, aby uzasadnić potrzebę badań przesiewowych.

Lekarz zaleci również wykonanie badania witaminy D, jeśli ktoś ma objawy niedoboru. Obejmują one:

zmęczenie



ból kości

osłabienie mięśni.

Czytaj także:

6 skutków ubocznych nadmiaru witaminy D w organizmie

Jaki jest prawidłowy zakres?

Wyniki testu 25-hydroksywitaminy D są zwykle podawane w nanogramach na decylitr (ng/dl) krwi.

Obecnie nie ma zgody co do konkretnego progu niedoboru witaminy D. Ogólnie rzecz biorąc, organizacje zajmujące się zdrowiem publicznym zgadzają się, że większość ludzi potrzebuje co najmniej 20 ng/dl witaminy D we krwi, aby zachować zdrowie, a niższe wyniki są oznaką niedoboru.

Niektóre badania sugerują, że 25 ng/dl jest idealnym poziomem. Jednak istnieje niewiele dowodów na to, że poziomy ponad 30 ng/dl witaminy D zapewnia dodatkowe korzyści zdrowotne.

Jak zwiększyć poziom witaminy D we krwi?

Ekspozycja skóry na światło słoneczne to wygodny sposób na uzyskanie większej ilości witaminy D. W badaniu przeprowadzonym w Szwajcarii naukowcy odkryli, że zaledwie 10-15 minut ekspozycji na światło słoneczne dziennie wiosną i latem zapewniało uczestnikom odpowiedni poziom witaminy D.

Aby to zrobić bezpiecznie, jest ważne aby stosować filtry słoneczne o wysokim SPF, aby chronić się przed poparzeniem słonecznym i uszkodzeniami UV. Człowiek nie może wytworzyć witaminy D ze światła słonecznego, które przefiltrowane jest przez szkło, więc siedzenie w świetle słonecznym w pomieszczeniu nie przyczyni się do zwiększenia poziomu witaminy D.

W mniej nasłonecznionych porach ludziom może być trudniej uzyskać odpowiednią ilość witaminy D z samego światła słonecznego. W takich przypadkach może pomóc spożywanie większej ilości pokarmów zawierających witaminę D. Jednak niewiele pokarmów zawiera naturalnie występującą witaminę D. Niektórzy producenci dodają witaminę D do żywności, takiej jak niektóre płatki zbożowe, mleko i sok pomarańczowy. Osoba może również otrzymać witaminę D z produktów takich, jak:

tłuste ryby, takie jak tuńczyk lub makrela

wątroba wołowa

żółtka

grzyby.

Jeśli dana osoba nadal ma niski poziom witaminy D po próbie zwiększenia jej poprzez jedzenie i światło słoneczne, może potrzebować suplementacji witaminy D. Najlepiej omówić wszelkie nowe suplementy z lekarzem przed ich przyjęciem.

Czytaj także:

Czy picie maślanki jest korzystne dla zdrowia?