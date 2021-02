Naukowcy: Krwawienie z dziąseł może świadczyć o tym, że w twojej diecie brakuje witaminy C

– Kiedy zauważysz krwawienie z dziąseł, pierwszą rzeczą, o której pomyślisz, jest to, że powinieneś częściej szczotkować zęby. Niekoniecznie! Powinieneś spróbować dowiedzieć się, dlaczego krwawią twoje dziąsła. Niedobór witaminy C jest jednym z możliwych powodów – powiedział główny autor badania Philippe Hujoel, praktykujący lekarz dentysta i profesor nauk o zdrowiu jamy ustnej w University of Washington.

Krwawienia a poziom witaminy C

W badaniu przeanalizowano wyniki 15 badań klinicznych z sześciu krajów. We wszystkich badaniach łącznie wzięło udział 1140 osób, w większości zdrowych. Sprawdzano też dane ankietowanych m.in. przez CDC 8210 mieszkańców USA. Wyniki pokazały, że krwawienie z dziąseł podczas delikatnego nitkowania lub skłonność do krwawień z dziąseł, a także krwawienie do oka lub krwotok siatkówkowy, były związane z niskim poziomem witaminy C we krwi. Naukowcy odkryli, że zwiększenie dziennego spożycia witaminy C u osób z niskim poziomem witaminy C w osoczu pomogło odwrócić te problemy z krwawieniem.

Autor badania mówi, że zarówno skłonność do krwawień dziąseł, jak i krwawienia do siatkówki mogą być oznaką ogólnych problemów w układzie mózg-serce-nerki.

– Badanie nie sugeruje, że skuteczne odwrócenie zwiększonej skłonności do krwawień z dziąseł za pomocą witaminy C zapobiegnie udarom lub innym poważnym skutkom zdrowotnym – podkreśla Hujoel.

Remedium? Więcej witaminy C

Jednak wyniki sugerują, że zalecenia dotyczące witaminy C, mające na celu przede wszystkim ochronę przed szkorbutem, śmiertelną chorobą wywoływaną przez niski poziom witaminy C mówią wciąż o zbyt niskich poziomach i że tak niskie spożycie witaminy C może prowadzić do skłonności do krwawień, które nie powinny być traktowane nicią dentystyczną.

W związku z tym Hujoel radzi, by kontrolować spożycie witaminy C poprzez włączenie do diety nieprzetworzonej żywności, takiej jak jarmuż, papryka lub kiwi, a jeśli nie smakuje ci żywność bogata w witaminę C, naukowiec podaje, byś rozważył suplementację około 100 do 200 miligramów dziennie.

Jeśli ktoś jest na specjalistycznej diecie, takiej jak dieta paleo, ważne jest, aby przyjrzał się spożyciu witaminy C. – Owoce bogate w witaminę C, takie jak kiwi czy pomarańcze, są też bogate w cukier i dlatego zazwyczaj są eliminowane z diety niskowęglowodanowej – powiedział Hujoel.

Rezygnacja z tej żywności może prowadzić do zbyt niskiego spożycia witaminy C i wiąże się ze zwiększoną skłonnością do krwawień. Osoby, które jedzą wyłącznie chude mięso i unikają podrobów bogatych w witaminy, mogą być szczególnie narażone na niskie spożycie witaminy C.

