Psycholog: Dzieci powinny nie tylko wiedzieć, co wydarzyło się w 1410 r., ale też znać numer 116 111

Poczucie osamotnienia i przekonanie, że nikt ich nie zrozumie, konieczności ciągłej rywalizacji – to główne przyczyny samobójstw młodych ludzi. Potrzebne są zmiany w systemie edukacji. Rodzice powinni poświęcać dziecku więcej uwagi, a dzieci nie tylko wiedzieć, co zdarzyło się w 1410 r., ale też znać numer 116 111 – mówi dr Agata Rudnik, psycholog, autorka książki „Skąd mieliśmy wiedzieć?”. Jej tytuł to słowa matki nastolatki, która próbowała popełnić samobójstwo.